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處理核廢料？北韓延邊核電廠運轉

編譯中心／綜合26日電

關注北韓情勢的華府智庫網站「北緯38度」（38 North）指出，北韓延邊核設施園區內火力發電廠自2月底至今持續運轉，可能在進行核廢料處理等相關活動。

韓聯社報導，北緯38度網站刊出商用衛星在3月至5月間捕捉的延邊核設施照片，指出這次火力發電廠運轉時間比先前設施維護時所需時間更長，更接近以前處理核廢料的運轉狀況，因此做出前述推斷。

設在延邊核設施園區內的火力發電廠專為供應園區內放射化學實驗室的各種工程所用，其中包括可提煉出生產核武所需鈽元素的核廢料處理作業。

北緯38度指出，若只是設備維護，電廠大約只會運作幾周，而核廢料處理一般需要花費約半年時間，可以藉此觀察北韓是否正在進行鈽提煉，或是硝酸鈾醯庫存處理等作業，也有可能是在處理放射性廢棄物。

不過，由於北韓的5MW核反應爐從2018年起就停止運作，北緯38度預估，就算進行核廢料處理，也不會為北韓的核物質庫存帶來太多增量。

北韓擴建空軍基地 擬納更大型軍機

另據韓聯社報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家分析衞星圖片發現，朝鮮順天空軍基地正展開「重大維修和擴建」，相信是要容納體型更大、可負載更多武器的軍機。

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