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菅義偉內閣會議敲定 繼承村山、河野談話

編譯中心／綜合26日電
日本政府25日敲定答辯書，內容是菅義偉內閣繼承反省二戰歷史的「村山談話」，亦即關於過去的戰爭寫明「對殖民統治和侵略進行反省和道歉」。（路透）
日本政府25日敲定答辯書，內容是菅義偉內閣繼承反省二戰歷史的「村山談話」，亦即關於過去的戰爭寫明「對殖民統治和侵略進行反省和道歉」。（路透）

日本政府25日敲定答辯書，內容是菅義偉內閣「繼承」關於過去的戰爭寫明「對殖民統治和侵略進行反省和道歉」的「村山談話」。至於1993年承認原日軍參與慰安婦問題的「河野談話」，答辯書也表示政府的基本立場是「繼承」。

1995年，時任日本首相村山富市發表戰後50周年談話，反省二戰歷史，特別是亞洲國家的人民造成重大傷害。共同社報導，此次的答辯書介紹稱，2015年時任安倍內閣敲定的答辯書「整體上繼承了」當年的村山談話，以及基本沿襲其內容首相小泉純一郎戰後60周年談話，表明「在菅義偉內閣也沒有變化」。據悉，當年村山談話受到中、韓等曾遭受日本殖民禍害的國家的肯定。

據報導，日本內閣會議上敲定的答辯書還介紹稱，關於確認慰安婦問題「最終且不可逆的解決」的2015年日韓共識，答辯書強調菅義偉內閣「認為這是獲得了南韓的承諾，切實履行共識很重要」。該答辯書是對立憲民主黨參議員那谷屋正義提問文件的回覆。

2015年，時任南韓總統朴槿惠與日本首相安倍晉三簽署《韓日慰安婦協議》，隔年7月成立「和解與治癒基金會」。但在朴槿惠遭彈劾下台後，該基金會停止運轉。2017年5月，文在寅總統上任後，表明「憑共識無法解決慰安婦問題」，讓慰安婦問題持續處於懸而未決。

日本 菅義偉 南韓

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