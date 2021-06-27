神學士不協商 美撤軍成定局 拜登：阿富汗未來人民決定

神學士組織代表在去年9月和阿富汗政府於卡達首都多哈首度和談。（路透）

美國 總統拜登 25日與到訪的阿富汗 總統甘尼及全國和平委員會主席阿布杜拉舉行會談，拜登表示美國撤軍已成定局，阿富汗未來將由人民自己決定。他也重申美國對阿富汗的安全承諾，繼續提供人道援助，支持阿富汗政府與神學士談判進程。

拜登會談中說美國將繼續提供阿富汗安全援助，涵蓋外交與人道層面。不過他更明白表示：「阿富汗民眾將決定自己的未來，決定他們想要什麼。」清楚傳達美撤軍已是既成事實。

美國政府一項最新情資報告指出，若美軍全數撤離，阿富汗政府最快恐在六個月內垮台。阿富汗一支菁英指揮部隊近日即慘敗於神學士之手。甘尼駁斥此說法，他說：「有過很多這樣的預測，它們最終將被證明是錯誤的。」

甘尼也極力展現阿富汗政府仍有美國支持，他在會後告訴記者：「我們十分滿意美方奠基於往日初衷而做出的決定，那就是不會遺棄阿富汗。這是兩國關係的新篇章。」

神學士擬完全控制阿富汗

然而，半島電視台報導，阿富汗境內軍事和政治局勢對政府非常不利，神學士組織攻城掠地又對和談沒興趣，人民只要有能力就想盡辦法逃出阿富汗。甘尼目前正敦促神學士組織，接受在臨時聯合政府擔任某些角色，直到能進行選舉。但他們似乎對進一步協商興趣缺缺，打算完全控制阿富汗。

神學士組織聲稱控制全國421個區中超過80個區，並在本周占領阿富汗北方對塔吉克主要邊境門戶謝爾罕班達。非營利、非政府機構「國際危機組織」阿富汗資深分析師瓦特金斯說：「神學士組織正增強對主要城市周圍控制，但近期不一定試圖攻下這些城市。」