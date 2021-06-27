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神學士不協商 美撤軍成定局 拜登：阿富汗未來人民決定

編譯莊蕙嘉、羅方妤／綜合26日電
神學士組織代表在去年9月和阿富汗政府於卡達首都多哈首度和談。（路透）
神學士組織代表在去年9月和阿富汗政府於卡達首都多哈首度和談。（路透）

美國總統拜登25日與到訪的阿富汗總統甘尼及全國和平委員會主席阿布杜拉舉行會談，拜登表示美國撤軍已成定局，阿富汗未來將由人民自己決定。他也重申美國對阿富汗的安全承諾，繼續提供人道援助，支持阿富汗政府與神學士談判進程。

拜登會談中說美國將繼續提供阿富汗安全援助，涵蓋外交與人道層面。不過他更明白表示：「阿富汗民眾將決定自己的未來，決定他們想要什麼。」清楚傳達美撤軍已是既成事實。

美國政府一項最新情資報告指出，若美軍全數撤離，阿富汗政府最快恐在六個月內垮台。阿富汗一支菁英指揮部隊近日即慘敗於神學士之手。甘尼駁斥此說法，他說：「有過很多這樣的預測，它們最終將被證明是錯誤的。」

甘尼也極力展現阿富汗政府仍有美國支持，他在會後告訴記者：「我們十分滿意美方奠基於往日初衷而做出的決定，那就是不會遺棄阿富汗。這是兩國關係的新篇章。」

神學士擬完全控制阿富汗

然而，半島電視台報導，阿富汗境內軍事和政治局勢對政府非常不利，神學士組織攻城掠地又對和談沒興趣，人民只要有能力就想盡辦法逃出阿富汗。甘尼目前正敦促神學士組織，接受在臨時聯合政府擔任某些角色，直到能進行選舉。但他們似乎對進一步協商興趣缺缺，打算完全控制阿富汗。

神學士組織聲稱控制全國421個區中超過80個區，並在本周占領阿富汗北方對塔吉克主要邊境門戶謝爾罕班達。非營利、非政府機構「國際危機組織」阿富汗資深分析師瓦特金斯說：「神學士組織正增強對主要城市周圍控制，但近期不一定試圖攻下這些城市。」

阿富汗 美國 拜登

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