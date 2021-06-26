英衛生大臣爆婚外情惹議 或因內閣改組「有尊嚴」下台

英國衛生大臣漢考克。路透

英國 衛生大臣漢考克（Matt Hancock）被爆料和43歲已婚顧問吉娜‧科拉丹吉洛（Gina Coladangelo）有婚外情，兩人被拍到在白廳辦公室外走廊擁吻。工黨和自由民主黨 紛紛要求漢考克下台。英國太陽報報導，漢考克可能會因為內閣改組計畫，「有尊嚴的」下台。

英國保守黨消息人士聲稱，漢考克被爆婚外情後，可能會被賦予在政府扮演較為低調的角色。英國首相強生已考慮內閣改組數月，但近期將改組計畫推遲至秋季，不過卻又將內閣改組提早到今年7月稍早，讓他能盡快換掉漢考克。

一位資深保守黨人士告訴每日郵報：「我認為，您現在會看見首相非常快提出內閣改組。漢考克不想辭職，首相也不想開除他，但顯然必須找個有尊嚴的方式換掉漢考克。漢考克現在很難說服任何人認真看待疫情 。但顯然首相想以其他職務嘉獎他的忠誠，可能會為他安排一份不用面對大眾眼光的職務。無論如何，漢考克面臨內閣改組時很可能失去衛生大臣這個職位，但現在必須換掉他。」

強生宣布不會開除漢考克前，外界推測文化大臣道登、內閣辦公室事務大臣戈夫和國貿大臣麗茲‧特拉斯等人可能是接替漢考克擔任衛生大臣的人選。