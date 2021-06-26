緊急事態解除後 日本各地晝夜外出人潮續增

日本東京都等地本月20日解除「緊急事態宣言」，轉為實施防疫強度較低的「防止蔓延等重點措施」，25日白天及夜晚外出人潮跟上週同時段相比持續增加。 美聯社

日本東京 都等地本月20日解除「緊急事態宣言」，轉為實施防疫強度較低的「防止蔓延等重點措施」，25日白天及夜晚外出人潮跟上週同時段相比持續增加。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 日前趨緩，但東京都已開始出現疫情復燃的徵兆。日本電視台報導，東京都在「緊急事態宣言」解除後的第一個週五、也就是25日外出人潮，跟上週同時段相比，許多地方白天及夜晚都有增加。

根據行動電話位置資訊顯示，東京都內25日晚間9時的外出人潮跟一週前同時段相比，澀谷站周邊增加19.8%、表參道站周邊增加31.1%、秋葉原站周邊增加27.0%。

在行動電話位置資訊公開的22地中，有16地的外出人潮較上週增加。

另外，25日下午3時左右外出人潮，澀谷站周邊較上週成長8.9%、表參道站周邊成長3.3%，東京都內22地有18地增加。

TBS電視台報導，除了東京都以外，北海道札幌市內的薄野站人潮，較上週同時段增加55%；小樽運河人潮更增加167%之多；大阪市難波站人潮也較上週增加44%。

不僅如此，就連目前日本唯一發布「緊急事態宣言」的沖繩縣，那霸市內的國際通人潮也較上週增加60%，可說日本各地外出人潮持續增加中。