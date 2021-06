影／德國男子持刀隨機砍人 路人持長棍摺疊椅挺身阻止

德國南部巴伐利亞邦城市符茲堡(Würzburg)25日發生一名戴口罩 的男子持刀上街隨機行兇,造成3人死亡與多人受傷,還有目擊者證稱他曾大喊「真主至大」。所幸十多位路人挺身而出,拿著長棍與摺疊椅一路對峙,隨後趕到的警員則開槍擊中兇嫌的腿部,將人活捉送醫。

根據推特 流傳的影片,路人與兇嫌當時在符茲堡的巴巴羅薩廣場(Barbarossaplatz)對峙。影片中,一位路人把提包當成武器,邊大吼邊逼近手持大刀又赤腳的兇嫌,隨後又聯合其他人圍堵。

另一支影片則可見到十幾位手上拿著各式各樣物品的路人開始圍住兇嫌,一人將折疊椅丟過去,另一人則手持長棍作勢要打,兇嫌也扔東西反擊。此時,警笛聲從遠方傳來,兇嫌轉身跑進一條巷子,群眾則一擁而上,另有民眾朝著警車揮手,告知嫌犯的逃逸方向。

目擊者倫澤(Julia Runze)告訴記者,「他(兇嫌)帶著一把極大的刀,正在攻擊人,然後許多人試著把椅子、雨傘或手機往他丟過去,好阻止他。接著警察 就接近他,我覺得有開一槍,能聽得挺清楚的」。警方則上推特表示,警員開火之後,兇嫌就被制伏了,現場沒有第二位兇嫌的蹤跡,市民已經沒有危險。

巴伐利亞邦內政廳長赫曼(Joachim Herrmann)表示,有5人傷勢嚴重,「不確定」他們能否活下來,並指嫌犯是一名24歲的索馬利亞男子,自2015年定居符茲堡,之前已有過前科,曾被迫接受精神治療。

儘管目擊者證稱兇嫌動手前大喊「真主指大」,但警方發言人指他之前的犯罪紀錄均與恐攻無關。據指兇嫌的槍傷不會危及性命,但目前可能的行兇動機仍然不明。

