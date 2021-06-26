美撤軍在即 阿富汗總統會拜登 拜登：續提供安全援助

阿富汗 總統甘尼訪問美國 ，25日和美國總統拜登 會談，討論美國撤軍後該如何維持阿富汗和平的冷酷現實。拜登承諾美國持續與阿富汗的夥伴關係，即使美軍從阿富汗撤走，華府仍會繼續提供支持，但他同時指阿富汗需要決定自己的未來。

美軍可能比預定的9月11日期限更快完成撤軍，激進組織神學士攻城掠地，阿富汗將面臨近20年首度失去美軍地面部隊支援，因此迫切需要華府作出更多安全承諾。

甘尼說，這次對話富有成效，他尊重拜登的決定，形容兩國關係正步入新階段。 拜登在會面前數小時在社交網站發文，重申美國對阿富汗人民的支持，並要求國會通過明年向阿富汗提供33億美元安全援助，以及運送300萬劑新冠疫苗到當地。

甘尼這次和負責與神學士談判的「全國和平委員會」主席阿布杜拉一同訪美，除了和拜登會談外，也會見美國國防部長奧斯丁。

福斯新聞台（Fox News）引述消息人士報導稱，拜登與甘尼會晤前夕，美國在阿富汗北部巴格蘭省和昆都士省使用無人機打擊神學士武裝分子。

神學士正不斷擴張勢力，阿富汗政府和神學士的談判陷入僵局。美軍撤離令阿富汗情勢不確定性大增，有人憂心神學士於1996至2001年間的極權統治可能再度發生。「國際危機組織」阿富汗專家瓦金斯指出，甘尼希望向國內展現他仍有美國撐腰，鞏固執政權力。

拜登今年4月宣布，5月1日開始撤離駐阿富汗的2500名美軍及1萬6000名民間包商，在九一一事件屆滿20周年前完成，結束這場美國最長的戰爭。撤軍進度大幅超前，預計下月便能全數撤離。