加拿大又現751原民無名墓 1個月內第2起

加拿大西部一所天主教原住民孩童寄宿學校舊址附近發現751座無名墓，這類駭人發現，再度揭開加國歷史黑暗一章，圖為一名男子在該處面對無名墓地祈禱。（Getty Images）

繼今年5月在加拿大 卑詩省發現215名原住民兒童遺骸後，加拿大原住民族領袖24日表示，加國西部一所天主教原住民孩童寄宿學校舊址附近發現751座無名墓，是迄今發現數量最大的無名墓地，也是一個月內第二起這類駭人發現。

中央社引述法新社報導，這起發現再度揭開加國歷史黑暗一章，外界再度呼籲羅馬天主教教宗 和教會為原住民孩童在這類學校中所遭受的虐待致歉；當年學童們被迫同化融入加國主流文化。

原住民團體Cowessess First Nation主席德洛姆表示，截至23日為止，他們在薩斯克其萬省的瑪麗瓦爾寄宿學校舊址一共發現751座無名墓。

瑪麗瓦爾寄宿學校位於省會勒吉納以東約150公里處。

德洛姆表示，這些墳墓有可能曾經有標記，但「天主教教會代表移除這些墓碑」；德洛姆強調此舉在加拿大屬違法行為，他們將此地「當作犯罪現場」處理。

薩斯克其萬省「主權原住民聯盟」主席卡麥隆接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示：「毫無疑問，他們企圖隱瞞在這類機構遭到不當對待和殺害的孩童人數。」

卡麥隆另在記者會上表示：「我們這裡有集中營。加拿大將以試圖滅絕第一民族的國家而聞名。」

德洛姆指出，幾周內無法得知確切的受害人數，因為雷達探查裝置有誤差範圍，且每座墳墓可能內含不止一具遺骸。

瑪麗瓦爾寄宿學校開挖工程於5月底展開；稍早，卑詩省另一間這類寄宿學校「坎路普斯印第安寄宿學校」現215具學童遺骸。

坎路普斯印第安寄宿學校的發現，促使加拿大全國各地幾所原民孩童機構舊址一帶在政府當局協助下展開挖掘作業。

直到1990年代，共有約15萬名美洲原住民、梅蒂族和伊努特族孩童被迫進入加拿大全國各地139座這類寄宿學校。據調查委員會說法，許多孩童遭受惡劣對待和性虐待，超過4000人命喪這類學校。調查委員會最終做出結論，稱加國曾犯下「文化滅絕」罪行。

加國總理杜魯道表示難過，稱該國原住民一直面對系統性種族主義 、歧視和不公正，原民受到的傷害是加拿大的責任。