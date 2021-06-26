我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

加拿大又現751原民無名墓 1個月內第2起

編譯中心／綜合25日電
加拿大西部一所天主教原住民孩童寄宿學校舊址附近發現751座無名墓，這類駭人發現，再度揭開加國歷史黑暗一章，圖為一名男子在該處面對無名墓地祈禱。（Getty Images）
加拿大西部一所天主教原住民孩童寄宿學校舊址附近發現751座無名墓，這類駭人發現，再度揭開加國歷史黑暗一章，圖為一名男子在該處面對無名墓地祈禱。（Getty Images）

繼今年5月在加拿大卑詩省發現215名原住民兒童遺骸後，加拿大原住民族領袖24日表示，加國西部一所天主教原住民孩童寄宿學校舊址附近發現751座無名墓，是迄今發現數量最大的無名墓地，也是一個月內第二起這類駭人發現。

中央社引述法新社報導，這起發現再度揭開加國歷史黑暗一章，外界再度呼籲羅馬天主教教宗和教會為原住民孩童在這類學校中所遭受的虐待致歉；當年學童們被迫同化融入加國主流文化。

原住民團體Cowessess First Nation主席德洛姆表示，截至23日為止，他們在薩斯克其萬省的瑪麗瓦爾寄宿學校舊址一共發現751座無名墓。

瑪麗瓦爾寄宿學校位於省會勒吉納以東約150公里處。

德洛姆表示，這些墳墓有可能曾經有標記，但「天主教教會代表移除這些墓碑」；德洛姆強調此舉在加拿大屬違法行為，他們將此地「當作犯罪現場」處理。

薩斯克其萬省「主權原住民聯盟」主席卡麥隆接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示：「毫無疑問，他們企圖隱瞞在這類機構遭到不當對待和殺害的孩童人數。」

卡麥隆另在記者會上表示：「我們這裡有集中營。加拿大將以試圖滅絕第一民族的國家而聞名。」

德洛姆指出，幾周內無法得知確切的受害人數，因為雷達探查裝置有誤差範圍，且每座墳墓可能內含不止一具遺骸。

瑪麗瓦爾寄宿學校開挖工程於5月底展開；稍早，卑詩省另一間這類寄宿學校「坎路普斯印第安寄宿學校」現215具學童遺骸。

坎路普斯印第安寄宿學校的發現，促使加拿大全國各地幾所原民孩童機構舊址一帶在政府當局協助下展開挖掘作業。

直到1990年代，共有約15萬名美洲原住民、梅蒂族和伊努特族孩童被迫進入加拿大全國各地139座這類寄宿學校。據調查委員會說法，許多孩童遭受惡劣對待和性虐待，超過4000人命喪這類學校。調查委員會最終做出結論，稱加國曾犯下「文化滅絕」罪行。

加國總理杜魯道表示難過，稱該國原住民一直面對系統性種族主義、歧視和不公正，原民受到的傷害是加拿大的責任。

加拿大 種族主義 教宗

上一則

哈利控斷銀根 查理曬帳單打臉：已給620萬美元生活費

下一則

歐洲第一國 冰島解除所有防疫限制

延伸閱讀

快看世界／600具無名屍 加拿大原住民學校的血淚往事

快看世界／600具無名屍 加拿大原住民學校的血淚往事
德總理梅克爾接種AZ+莫德納 美仍不鼓勵混打疫苗

德總理梅克爾接種AZ+莫德納 美仍不鼓勵混打疫苗
讀報錄——黃煥勝「雞血盟誓」

讀報錄——黃煥勝「雞血盟誓」
加拿大原住民寄宿學校遺址 被揭暗藏751具無名屍

加拿大原住民寄宿學校遺址 被揭暗藏751具無名屍

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗