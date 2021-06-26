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捷克最強龍捲風 吹垮半座村莊 至少5死數百人受傷

編譯張君堯／綜合25日電
捷克東南部地區24日遭遇龍捲風，和網球一般大的冰雹陣夾擊，摧枯拉朽的風暴蹂躪7處城鎮，其中赫拉斯基半個村莊被夷為平地。（美聯社）
捷克東南部地區24日遭遇龍捲風，和網球一般大的冰雹陣夾擊，摧枯拉朽的風暴蹂躪7處城鎮，其中赫拉斯基半個村莊被夷為平地。（美聯社）

捷克當地24日出現罕見龍捲風襲擊，造成該國7座城鎮和村落多數建築物倒塌，車輛嚴重受損，至少5人死亡、數百人受傷，至少150人在醫院接受治療，上千房屋被毀 。這是捷克自2018年以來首個龍捲風，也是捷克現代史上最強的龍捲風。

路透報導，這個威力強大的龍捲風24日晚形成，捷克各地出現雷暴。7座城鎮和村落受創嚴重，所有建築物頓時成為斷垣殘壁，路旁車輛也都翻覆，逾12萬戶停電。在擁有1600人口的赫拉斯基村，一位副市長估計，半個村莊被夷為平地。

龍捲風在鄰近奧地利和斯洛伐克邊境、距離捷克首都布拉格270公里的荷多寧（Hodonin）周圍多個城鎮與村莊肆虐。捷克電視台（Czech Television）一名氣象專家表示，龍捲風恐已達到F3-F4等級，相當於每小時風速達267至322公里、成為捷克史上最強的一場龍捲風，也是自2018年以來、暌違三年的第一場龍捲風。

龍捲風共計襲擊捷克7個鄉鎮，對此，捷克救援發言人包瑟瓦（Michaela Bothova）透露「估計受傷人數約有100到150人之間，從兒童到老年人都有」。

社群媒體影片顯示，龍捲風一路席捲東南部靠近奧地利與斯洛伐克邊界；在南摩拉維亞州的布熱茨拉夫和霍多寧地區，時速超過300公里狂風所到之處揚起漫天塵土，硬生生掀開屋頂，汽車被吹翻，樹木遭連根拔起，多處起火，有些建築只剩骨架。

捷克內政部長揚·哈馬切克 （Jan Hamacek）在推特上表示，這場自然災害可能會造成生命損失，但並未透露實際死傷人數。救援人員則透露「許多傷患是被壓在倒塌的建築物中，然而已有多數人明顯死亡」。

此外，赫魯斯基鎮（Hrusky）的副市長證實，村內的一半已經被狂風完全摧毀，有部分受災地區還傳出降下冰雹。奧地利和斯洛伐克救援隊，正趕著幫忙捷克當局進行清理與救援工作，而在周四龍捲風還襲擊波蘭南部的馬洛波斯卡省（Malopolska）。

25日早晨，部分歷經風災重創的城鎮，放眼望去只見光禿禿的樹木和燒得焦黑的汽車殘骸，猶如遭戰火蹂躪的戰區。南摩拉維亞州州長戈羅里奇說，「這是人間煉獄。」

瓦爾季采鎮長特洛伊表示，幾乎每座建築物都被猛烈的冰雹破壞，1000戶民宅受損。

捷克東南部地區，24日遭遇時速超過300公里的史上最強龍捲風。（美聯社）
捷克東南部地區，24日遭遇時速超過300公里的史上最強龍捲風。（美聯社）

龍捲風 汽車 社群媒體

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