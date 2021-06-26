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梅克爾、馬克宏牽線也沒用 歐俄峰會遭否決

編譯中心／綜合25日電

儘管有德國總理梅克爾提議、法國總統馬克宏附議，歐盟峰會還是很不給兩大龍頭面子，否決了歐盟與俄國總統普亭舉行正式會談的提案。

24日起一連舉行兩天的歐盟峰會，首日就延長到布魯塞爾當地時間25日凌晨2點才結束，會後發表一份聲明，提出與俄羅斯進行「有選擇的接觸」，但沒有明確提及峰會。華爾街日報認為，這是梅克爾遭遇的一次罕見挫敗。

梅克爾25日離開會場時說：「我個人希望在這方面邁出更勇敢的一步，但這樣也可以，我們將繼續努力。」

盟國之間的分歧，以及俄羅斯海軍23日在黑海與一艘英國驅逐艦的對峙，都顯示出拜登和歐洲領導人在穩定與莫斯科的關係方面將遇到的困難。

一些歐洲領導人批評了舉行峰會的提議，稱這可能會給人留下一種印象，認為歐盟不計較俄羅斯對鄰國和西方的軍事和破壞穩定的行動。

立陶宛總統瑙塞達在布魯塞爾會談前說：「在我看來，我們似乎是在與虎謀皮。」

面對懷疑，特別是那些與俄羅斯接壤國家的懷疑，馬克宏和梅克爾為他們的提議進行辯護，稱這是必要的外交措施。

梅克爾飛往布魯塞爾之前在德國國會說：「我認為，我們歐盟也必須尋求與俄羅斯和俄羅斯總統的直接接觸。」

她還表示：「美國總統拜登與俄國總統會談是不夠的。我對此非常歡迎，但歐盟也必須建立與俄國的對話平台。」

歐盟 俄羅斯 梅克爾

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