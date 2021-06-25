影／墨西哥3公尺巨鱷咬死洗衣婦 護食與警消激戰奪遺體

墨西哥塔毛利帕斯州近日發生鱷魚咬死人悲劇，有名婦人在河邊洗衣時突遭鱷魚攻擊、直接被咬入河中，當場失去性命，目擊民眾趕緊報警，警方獲報趕到現場甚至和鱷魚爭奪約一小時，才成功把屍體打撈上岸。Getty Images

墨西哥 塔毛利帕斯州（Tamaulipas）近日發生鱷魚咬死人悲劇，有名婦人在河邊洗衣時突遭鱷魚攻擊、直接被咬入河中，當場失去性命，目擊民眾趕緊報警，警方獲報趕到現場甚至和鱷魚爭奪約一小時，才成功把屍體打撈上岸。

據報導，死者為50歲的萊蒂（Lety）是當地街友，21日在坦皮科市（Tampico）河邊洗衣服時，突然遭到1隻身長近3公尺的鱷魚攻擊，她根本抵擋不住，硬生生地直接被拉進河中，目擊民眾嚇得趕緊通報。

警方抵達現場後，鱷魚為了護食更緊緊咬住屍體不放、還在河中游來游去，警消只能以長桿和鱷魚搏鬥，雙方纏鬥約50分鐘警消才成功將萊蒂的屍體奪回。目前屍體已被送往當地殯儀館安置，而咬死人的鱷魚也被警消帶回，至於後續詳細情形警方尚未透露。

當地居民透露，萊蒂出意外的地點是當地旅遊地的潟湖，經常有鱷魚出沒，雖然官方早已在附近設置警告標語，但大多時候仍有民眾越過警告前往湖邊，先前也曾傳出有狗被鱷魚咬死的事件。