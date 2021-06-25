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菲律賓前總統艾奎諾三世 61歲病逝

編譯張君堯╱綜合24日電
菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。(取材自推特)
菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。(取材自推特)

最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）於24日過世、享年61歲。

艾奎諾三世出身於政治世家「艾奎諾家族」，是著名反對派領袖貝艾奎諾二世和其妻、後來成為總統的柯拉蓉艾奎諾（Maria "Cory" Aquino）之獨子。艾奎諾三世於1998年至2007年出任菲律賓國會眾議員、2007年至2010年出任菲律賓國會參議員，並於2010年菲律賓總統大選中代表自由黨參選總統，最終以42%的相對優勢當選，並執政至2016年。

菲律賓參議院議長索托（Vicente Sotto）就前總統的辭世發表評論，他24日表示「無論你站在哪一立場，當一位前總統去世時，國家都會哀悼」。

目前艾奎諾三世之家人尚未證實其死訊，但多家新聞機構援引與艾奎諾家族關係密切的政治盟友的消息來源稱「艾奎諾三世是死於肺部疾病的併發症」。先前艾奎諾三世就以菸癮著稱，據傳一天要抽三包菸，他曾於2010年菲律賓總統選舉前表示自己會戒菸，但其後又向大眾宣布暫時未能戒菸，稱吸菸只是私人生活、無需向公眾交代。

菲律賓最高法院副法官李奧南（Marvic Leonen）也在推特上提到這位前總統的離世，指出「他憑藉尊嚴和正直獲得頭銜」，並強調「我知道他是一個善良的人，被他為人民服務的熱情所驅使、勤奮地履行職責，對新知識和整個世界有著強烈而強烈的好奇心，他會被懷念的」。

眾議員 併發症 參議院

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