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情報圈：美撤軍半年 阿富汗政府垮台

編譯中心╱綜合24日電
美國情報圈分析，阿富汗政府最快可能在美軍完全撤離的六個月後崩潰。圖為阿富汗居民組建民兵保衛家園免受武裝分子的侵害。(歐新社)
美國情報圈分析，阿富汗政府最快可能在美軍完全撤離的六個月後崩潰。圖為阿富汗居民組建民兵保衛家園免受武裝分子的侵害。(歐新社)

根據了解最新評估的官員們透露，美國情報圈上周得出結論，阿富汗政府最快可能在美軍完全撤離該國的六個月後崩潰；而當年南越是在美軍撤離後兩年才淪陷。

華爾街日報披露，民兵組織「神學士」上周席捲阿富汗北部，奪取數十個地區和周圍的主要城市後，美國情報機構修改早先較為樂觀的評估報告。阿富汗安全部隊屢屢不戰而降，讓悍馬車及其他美援裝備平白落入神學士之手。

美國情報圈這份此前沒曝光過的新整體評估，如今已與美國軍方的分析越趨一致。美軍目前已將3500人駐阿富汗兵力中超過一半的人員與裝備撤走，其餘則會在9月11日前撤離。

美國情報專家先前曾表態，認為阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）領導的政府有望在美軍完全撤離後維持至少兩年之久，這與美軍當年自越南撤離後、到1975年4月西貢淪陷的時間差不多。

然而情報分析家與美國軍方官員的最新觀點是，甘尼政府與首都喀布爾可能會在美軍全數撤離後的6到12個月垮台；有些其他西方官員甚至相信，阿富汗政府最快在美軍撤完的3個月就會倒台。

警覺到神學士連連攻城拔寨，白宮官員曾考慮放慢撤軍腳步，包括繼續駐留喀布爾北邊的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。但五角大廈新聞秘書柯比（John Kirby）表示，拜登承諾美軍將於9月11日前全數撤離阿富汗，並無任何改變計畫。

美聯社報導，隨美軍與北約部隊9月11日前撤離阿富汗的期限逼近，開始有人呼籲拜登政府應比照當年撤離越南的做法，將數以千計在過去20年間幫美軍翻譯或提供作戰協助的阿富汗人一起撤離。

共和黨眾議員梅傑（Peter Meijer）上周於聽證會表示，美國有道義責任保護這些人；儘管這類呼聲獲兩黨支持，拜登政府卻尚未點頭。有人建議應參照當初撤軍越南時的類似作法，將這些阿富汗人遷至關島，關島總督日前也致函拜登，若有需要，關島已做好準備。

美國情報圈分析，阿富汗政府最快可能在美軍完全撤離該國的六個月後崩潰。(歐新社)
美國情報圈分析，阿富汗政府最快可能在美軍完全撤離該國的六個月後崩潰。(歐新社)

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