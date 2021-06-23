5年3度大規模白化 大堡礁恐列瀕危 澳洲疑中國搞鬼

消逝中的「遺產」大堡礁蘊含豐富海洋生態，列名世界文化遺產，如何保育受到各界重視。（新華社）

監管世界文化遺產的聯合國教科文組織（UNESCO）22日建議將澳洲 大堡礁列入瀕危名錄，認為大堡礁受到氣候變遷影響，澳洲中間偏右的政府對其保護不力。澳洲政府將提出抗辯，並暗示北京 可能在後面搞鬼。

此一警告呼應了環保團體的關切，因為五年來大堡礁已歷經三次大規模白化事件，科學家將如此高的頻率歸咎於氣候變遷。白化現象發生在水溫升高時，可殺死珊瑚，去年一項研究更指出，自1990年以來，大堡礁已消失過半。

教科文組織將於下個月集會討論是否通過建議案，澳洲也是「世界遺產委員會」的21個成員之一。已有53個世界遺產被列入瀕危名錄，大堡礁若遭列入，聯合國可能會要求澳洲政府與專家合作維護大堡礁。

澳洲官員表示有意挑戰教科文組織的建議。環境部長雷伊表示政府已斥資30億澳幣（約22.5億美元）來保護大堡礁，並批評教科文組織並未採用最新資訊，例如白化現象已經減緩。他表示擔心大堡礁被列入瀕危名錄可能會傷害觀光業，他也意有所指地表示：「此建議案本身有瑕疵，顯然有政治因素在背後。」澳洲政府已向教科文組織祕書長阿祖萊表達關切。

教科文組織遺產委員會將於7月中旬在中國 福州舉行，會議主席是中國教育部副部長、中國聯合國教科文組織全國委員會主任田學軍。雷伊在國會備詢時，拒絕證實是否將矛頭指向北京。匿名澳洲官員告訴路透，委員會的建議絕對跟中國態度有關，「我們會抗告，但現在當家的是中國」。

澳洲去年率先要求調查新冠疫情起源，惹惱中國，北京對澳洲大麥、酒類等商品加徵關稅報復，雙方關係降至新低。

中國矢口否認在背後操作。中國外交部發言人趙立堅22日回答記者提問時表示：「就像澳洲一些人一直以來出於意識形態偏見散佈涉華謠言和虛假信息一樣，剛才你提到的有關說法完全是毫無根據的抹黑汙衊。」