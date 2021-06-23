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不積極減碳抗暖化 澳「甩鍋中國」難逃質疑

編譯張佑生／綜合22日電

聯合國教科文組織在2015年、2017年都曾討論將大堡礁列入瀕危名單，認為澳洲保育不力讓大堡礁多次發生白化事件。2019年，連澳洲政府自己發表的報告都將大堡礁狀況降級。如今教科文組織再度關切大堡礁，澳洲政府卻暗示這是中國搞鬼，恐難逃甩鍋之嫌。

珊瑚對海水溫度上升最敏感，使得大堡礁狀況成為暖化指標。BBC指出，澳洲莫里森政府一直不願積極減碳，即使國際間要求澳洲承諾2050年前達成淨零碳排放的目標，壓力愈來愈大，但莫里森就是不肯鬆口，連上周G7峰會仍未作出承諾。

4月美國總統拜登透過視訊召開的全球氣候峰會中，莫里森宣稱澳洲會「盡力、盡速達標」，還說對澳洲而言，問題不在於「能不能」或「時間早晚」，重要的是「如何」達成淨零碳排放。

莫里森的話點出了問題核心：對抗氣候變遷，「時程」跟「方法」一樣重要。科學家和全球領袖的共識是，澳洲在對抗氣候變遷方面，做得不夠多也不夠快。

大堡礁這個澳洲國寶一旦被列為瀕危，代表澳洲政府對抗氣候變遷不夠認真，澳洲將顏面盡失，不光是外交和經濟地位受影響，文化面也灰頭土臉。

如果大堡礁被降級，將是首度有世界文化自然遺產因氣候變遷影響而進入瀕危名錄。被列為瀕危，有助於搶救大堡礁，像是可以公開對外募資，引起世人關注。不過，在新冠疫情爆發前，大堡礁創造數以千計的職缺和64億澳幣（約48億美元）產值。若列為瀕危，恐將衝擊澳洲觀光業一大賣點。

澳洲 氣候變遷 拜登

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