美韓同意「考慮取消」對北韓工作小組 盼促三方談判

文在寅（右）22日接見美國北韓特使金星容（左），承諾在任期內盡全力促成兩韓、北韓與美國關係重回軌道。（歐新社）

南韓 外交部22日表示，美國 和南韓已同意考慮撤銷為協調北韓 政策而設立的「對北韓工作小組」。此外，南韓總統文在寅今天接見美國北韓特使金星容（Sung Kim），承諾會在任期內盡全力促成兩韓、北韓與美國關係重回軌道。

路透報導，隨著拜登政府擬定對北韓新政策，韓美合作也可能出現改變。南韓外交部今天表示，金星容21日與外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德會談中，盤點對北韓工作小組自2018年成立以來運作狀況，考慮廢除工作小組，改以局長級對話機制代替。

韓美對北韓工作小組成立於2018年，負責協商非核化、兩韓合作及對北韓制裁等業務，以統一韓美對北韓政策步調。但工作小組不僅被北韓領導人金正恩胞妹金與正批評為南韓自願戴上的親美枷鎖，南韓內輿論也時有批評，認為美方在對北韓制裁上採取標準過於嚴格，反而成為兩韓關係改善的絆腳石。

去年時任美國駐韓大使哈里斯被問到南韓提議重啟對北韓的個人旅遊時，他曾表示：「為了避免之來可能引發制裁的誤解……最好是透過工作組來進行。」哈里斯雖補充說，美國沒資格批准南韓的決定，但言論在首爾引發爭議。南韓總統文在寅的一名前助手後來告訴國會，該工作組愈來愈被認為是對兩韓關係的障礙。

此外，金星容19日至23日訪南韓，今天結束與統一部會面後拜會文在寅。韓聯社報導，青瓦台會後透過書面轉述，文在寅在會中贊同拜登政府打算透過對話與外交，逐步達成朝鮮半島完全非核化的作法。

對於促進兩韓關係及北韓與美國關係間維持良性循環的目標，文在寅強調南韓與美國合作的重要性，並承諾在剩餘任期內盡全力讓兩韓、北韓與美國關係走上正軌。對此，金星容也表示將全力促成北韓與美國重啟對話。

金星容稍早與南韓統一部長李仁榮會面時表示，若要將當前局勢扭轉為對話態勢，現在正是重要分水嶺；並指出美國與南韓在防疫、金剛山觀光、氣候變遷等議題的合作也可能成為促使北韓重回談判桌的契機。