美國解讀北韓願對話 金與正潑冷水：錯誤的期待

北韓領袖金正恩上周提及「對話」，被認為對美國立場可能軟化；不過，金正恩胞妹金與正22日出面稱這是「錯誤的期待」。（路透資料照片）

北韓 領袖金正恩上周提及「對話」，被認為對美國 立場可能軟化；不過，金正恩胞妹金與正 今天出面稱這是「錯誤的期待」，並表示這種期待可能造成「更大的失望」。

南韓聯合新聞通訊社報導，北韓勞動黨副部長金與正今天透過官媒中央通信社（KCNA）表示：「我看到報導說，美國國家安全顧問將我們這次黨中央委員會全員會議闡明的對美立場視為『有意思的信號』。」

金與正說：「朝鮮（北韓）有句俗語叫做解夢比做夢更重要（凡事往好的方向想）」，她語帶嘲諷地說，「我看美國大概也是為了安慰自己才這樣解釋」。她警告美韓，若抱持這種錯誤期待，可能會讓自己陷入更大的失望中。

韓聯社報導，金與正這次說法「實際上拒絕美方對話提議，給各方潑冷水」。正在南韓訪問的美國北韓特使金星容21日公開表示，希望北韓「無條件答應會面」，報導分析，金與正這次發言可能也是對此表達拒絕的立場。

金正恩17日在勞動黨會議中針對美國對北韓政策指示，對於「對話」及「對抗」都要做好萬全準備。白宮國家安全顧問蘇利文於20日接受ABC News訪問時將此視為「有意思的信號」，並表示期待北韓對朝鮮半島無核化會談直接回應。