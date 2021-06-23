德國執政黨競選政綱 視中國為主要外交挑戰

德國 9月將舉行國會大選，執政的基民/基社聯盟在競選政綱視中國 為主要的外交挑戰，並計劃與亞太地區民主國家擴大交往。

德國9月底舉行大選，基民/基社聯盟（CDU/CSU）21日公布競選政綱，篇幅近140頁，指當今世界處於時代更替，亞洲的經濟活力和中國崛起改變權力版圖，而且重要國家蔑視國際法和規則。

在亞太政策的部分，基民/基社聯盟承諾如果執政，將與澳洲、日本、南韓等民主國家擴大夥伴關係，強化建立在規則的國際秩序，德國即將派遣軍艦到亞太地區是正確的訊號。

基民/基社聯盟認為，中國是德國外交和安全最大的挑戰，中國致力按自己想像影響和改變國際秩序，透過科技和基礎建設的投資，讓其他國家在地緣政治上依賴中國。

因此，基民/基社聯盟認為對中國應採雙重策略，一方面與美國和其他民主國家在智慧財產權、高科技、數據保護等領域加強協調，避免過度依賴中國的危險；另一方面，在可能的情況下與中國合作，但唯有在公平競爭和互惠原則的前提下才是真正的夥伴關係。

為了讓這樣的雙重策略在歐盟 層級也能成功，基民/基社聯盟承諾執政後將支持歐盟擬定共同的中國政策，並致力讓西方國家一起行動。

德國將在9月26日舉行國會大選，隸屬基民/基社聯盟、連續執政近16年的總理梅克爾已宣布不再競選連任，由基督教民主黨黨魁拉謝特（Armin Laschet）代表基民/基社聯盟角逐總理寶座。

根據最新民調，基民/基社聯盟的支持度為28%，領先綠黨的21%排名第一。