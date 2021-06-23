求加入CPTPP 英展開談判

英國 22日展開加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談判。倫敦當局認為，英國脫歐 後，重心將從歐洲轉移到地理上較遠但迅速成長的經濟體，加入CPTPP至關重要。

CPTPP移除成員國間95%的關稅 ，目前成員包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。

英國希望能在全球貿易上，以優質消費者商品與專業服務出口國身分，開拓利基市場。英國若加入，將是CPTPP原始發起國以外第一個加入的國家，在成員國中經濟規模僅次於日本。

路透報導，英國國際貿易大臣特拉斯說：「世界的這一區塊就是英國最大機會所在。我們離開歐盟時，承諾將加深與舊盟國及歐洲以外迅速成長消費者市場的關係。在後英國脫歐時代，這是我希望我們能好好把握的契機。」

英國政府22日公布的文件顯示，根據估算，英國若現在加入CPTPP，長期來說會讓英國經濟產值增加18億英鎊，和新冠疫情發生前英國經濟規模相比，增加比率不到百分之零點一。若泰國、南韓和美國陸續加入CPTPP，英國經濟可望因加入增加55億英鎊，等於國內生產毛額提高0.25%。

雖然外界早已預期，加入CPTPP並不會讓英國出口量增加太多，但可掌握市場准入優勢，包括在法律、金融與專業服務領域方面；多名部會首長認為，在中國大陸逐漸成為主要經濟勢力時，這是增加影響力的重要方法之一。

CPTPP跟歐盟不同，不會強制成員國遵循一套法律，目標不是創造單一市場或是關稅同盟，也不尋求更廣泛的政治整合。

協商加入CPTPP的過程，主要是在向現有成員國證明，英國在移除關稅與貿易自由化方面可達到CPTPP標準，並為如何及何時執行敲定細節。

英國國際貿易部在聲明中說：「CPTPP協議中有反對不公平貿易作為的嚴格規定，像是偏袒國營企業、實行保護主義、對外國投資者有差別待遇、強迫企業交出私人資料等。英國加入，將強化國際上針對這類不公平作為的共識。」