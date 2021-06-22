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巴基斯坦總理拒美軍進駐 稱中國是最好朋友

編譯陳韋廷／綜合21日電

巴基斯坦總理康恩接受美國媒體Axios on HBO專訪，表示不會允許美國將巴基斯坦當作基地對阿富汗採取軍事行動，並質問為何世界只關注新疆，卻忽視印度在喀什米爾的作為。他的發言在印度與巴基斯坦社群媒體上引發爭論。

這場專訪在美東時間20日晚間播出。英國廣播公司（BBC）報導，康恩表示，他「絕對不會」允許美國中情局人員進駐巴基斯坦，越境到阿富汗展開打擊凱達、伊斯蘭國與神學士組織等反恐任務。

美國總統拜登計畫9月11日前將所有美軍撤離阿富汗，巴基斯坦的合作，攸關美國撤軍計畫成敗。

康恩一直反對美國將巴基斯坦當作反恐軍事基地，他的談話在巴基斯坦贏得盛讚。

但在專訪中有關中國鎮壓新疆維族的言論，則未受到那樣熱烈的歡迎。康恩說，巴基斯坦「尊重中國的行事方式，不論我們有什麼問題，我們都會關起門來討論」，並稱在巴國最困難時候，中國是巴國「最好的朋友」之一，「當我們真正困難、經濟陷入困境時，他們救了我們」。

之後他反問，為何印度在喀什米爾的作為沒有引發爭議，「我認為這是虛偽的」。他還將印度控制的喀什米爾地區比作「露天監獄」。

2019年，印度派出數十萬軍隊進駐印控喀什米爾鎮壓，關押數千名政治與民運人士，並廢除當地特殊的自治地位。康恩當時表示要將此事告上聯合國安理會。

美國 印度 阿富汗

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