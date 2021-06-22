亞美尼亞國會選舉 總理拿過半選票勝選 對手控舞弊

亞美尼亞總理帕辛揚21日贏得國會大選。（Getty Images）

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）21日贏得國會大選；但他最大對手、前總統柯查揚（Robert Kocharyan ）陣營不承認選舉結果，指控選舉舞弊，並稱計畫訴諸憲法法院。

這場被視為兩強相爭的選戰，46歲的帕辛揚與66歲的柯查揚選前都獲得廣大民眾支持。亞美尼亞與亞塞拜然交戰之後，帕辛揚為化解政治危機，宣布提前舉行這場選舉。

亞美尼亞中央選舉委員會21日公布的計票結果顯示，帕辛揚所屬政黨在20日的投票 中囊括53.92%選票，領先柯查揚陣營的21.04%；帕辛揚政敵、前總統薩格斯揚（Serzh Sargsyan）的「我有榮譽」聯盟集團，得票率為 5.23%。

由於帕辛揚在僅3成選區完成計票之後就宣布勝選，柯查揚陣營表示，不會承認帕辛揚的提前宣布勝選。柯查揚陣營表示：「投票所的數百個跡象證明有組織性與計畫性的偽造情事，那是不被信任的重大理由。」他們說，不會「承認」這個結果，除非這些「違規」經過調查。

昨天晚間檢方表示收到319個違規通報，並已展開六項刑事調查，全部都是有關選戰期間買票指控。

這個人口約300萬的南高加索國家選舉，備受蘇聯時期老大哥俄羅斯 以及亞塞拜然和土耳其密切關注。亞美尼亞去年為了納戈爾諾．卡拉巴赫（納卡區）而與亞塞拜然爆發戰爭，在這場為期六周的衝突中，土耳其支持亞塞拜然。