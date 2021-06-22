我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

西班牙特赦9加泰獨派領袖…朝野反對 民眾示威

編譯中心／綜合21日電
捍衛西班牙統一的民間團體13日發行抗議行動，成千上萬人在馬德里的哥倫布廣場聚集並揮舞國旗示威。（歐新社）
捍衛西班牙統一的民間團體13日發行抗議行動，成千上萬人在馬德里的哥倫布廣場聚集並揮舞國旗示威。（歐新社）

西班牙總理桑傑士21日表示，政府計畫於明天特赦九名被關押的加泰隆尼亞地區分離主義領袖。這些人在2017年領導加泰追求獨立，但行動以失敗告終。

這項特赦令仍須在每周內閣會議中通過。桑傑士希望透過此舉舒緩東北部加泰隆尼亞地區的緊張氣氛，並開啟中央政府與加泰當局的協商。

桑傑士在巴塞隆納歌劇院，對著台下約300名加泰公民社會團體的成員說：「對峙不能解決任何問題。」

他表示：「為了達成協議，必須有人先踏出第一步。現在西班牙政府將率先踏出那個第一步。」

這九名2019年入獄的政治人物和活躍人士，當年涉入加泰隆尼亞混亂、時而傳出暴力的獨立活動，導致西班牙陷入數十年來最嚴重的政治危機。

民調顯示，約6成西班牙人反對釋放這九人，所有在野黨也都不贊成。西班牙政府特赦九人的計畫已引發巨大爭議，本月13日約2萬5000人在首都馬德里上街抗議，是西班牙總理桑傑士就任以來最大規模示威。桑傑士計畫特赦的舉動在自己所屬的陣營也面臨批評，稱此舉是一場冒險的政治賭博。西班牙最高法院上月也發表沒約束力的報告，表明反對特赦，指當初的裁決是恰當。

成千上萬民眾13日在馬德里上街抗議政府計畫特赦加泰獨派，有民眾舉標語要總理桑切斯...
成千上萬民眾13日在馬德里上街抗議政府計畫特赦加泰獨派，有民眾舉標語要總理桑切斯下台。（Getty Images）

民調 歌劇

上一則

巴基斯坦總理拒美軍進駐 稱中國是最好朋友

下一則

新趨勢？韓、加、義等國「混打疫苗」

延伸閱讀

「混打疫苗」成趨勢？韓、加、義和中東多國已開打

「混打疫苗」成趨勢？韓、加、義和中東多國已開打
西班牙6歲童遭父帶走後身亡 數千人示威：反施暴婦孺

西班牙6歲童遭父帶走後身亡 數千人示威：反施暴婦孺
阿根廷總統失言「巴西人來自叢林」 遭網友罵翻後致歉

阿根廷總統失言「巴西人來自叢林」 遭網友罵翻後致歉
挺「服裝無性別」活動 西班牙男教師穿裙子上課

挺「服裝無性別」活動 西班牙男教師穿裙子上課

熱門新聞

秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
一名穿著防護裝備的消防人員在莫斯科火車站消毒。(路透)

莫斯科頭痛 逾60%市民免疫 新增確診卻飆三倍

2021-06-17 19:05
反對東京奧運會舉辦的民眾在東京街頭示威。(美聯社)

快看世界／幾近全民反對 東京奧運為何還是要舉辦？

2021-06-17 12:24
非洲國家波扎那的鑽石公司戴比扎那（Debswana）今天表示，公司發現一枚1098克拉鑽石原石，是目前全球第3大。(Getty Images)

波札那發現1098克拉鑽石原石 全球第三大

2021-06-16 11:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光