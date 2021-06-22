西班牙特赦9加泰獨派領袖…朝野反對 民眾示威

捍衛西班牙統一的民間團體13日發行抗議行動，成千上萬人在馬德里的哥倫布廣場聚集並揮舞國旗示威。（歐新社）

西班牙總理桑傑士21日表示，政府計畫於明天特赦九名被關押的加泰隆尼亞地區分離主義領袖。這些人在2017年領導加泰追求獨立，但行動以失敗告終。

這項特赦令仍須在每周內閣會議中通過。桑傑士希望透過此舉舒緩東北部加泰隆尼亞地區的緊張氣氛，並開啟中央政府與加泰當局的協商。

桑傑士在巴塞隆納歌劇 院，對著台下約300名加泰公民社會團體的成員說：「對峙不能解決任何問題。」

他表示：「為了達成協議，必須有人先踏出第一步。現在西班牙政府將率先踏出那個第一步。」

這九名2019年入獄的政治人物和活躍人士，當年涉入加泰隆尼亞混亂、時而傳出暴力的獨立活動，導致西班牙陷入數十年來最嚴重的政治危機。

民調 顯示，約6成西班牙人反對釋放這九人，所有在野黨也都不贊成。西班牙政府特赦九人的計畫已引發巨大爭議，本月13日約2萬5000人在首都馬德里上街抗議，是西班牙總理桑傑士就任以來最大規模示威。桑傑士計畫特赦的舉動在自己所屬的陣營也面臨批評，稱此舉是一場冒險的政治賭博。西班牙最高法院上月也發表沒約束力的報告，表明反對特赦，指當初的裁決是恰當。