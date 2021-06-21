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以色列直呼伊朗總統「德黑蘭屠夫」 指將推進核計畫

編譯中心／綜合20日電

伊朗極端保守派法官萊希當選新任總統，將在8月上任。以色列總理班內特警告，伊朗這個「殘酷的劊子手政權」想取得核武，國際社會應該覺醒。以色列外交部發言人海亞特20日也說，萊希將是伊朗歷來最極端總統。

海亞特推文稱萊希是「德黑蘭屠夫」，意指他在1988年擔任法官時，大規模處決數千名政治犯。國際特赦組織表示，萊希是當時參與審判的四名法官之一，被稱為「死亡委員會」，涉嫌判處約5000人死刑。海亞特說：「萊希是個極端人物，矢志快速推進伊朗軍用核子計畫。」

伊朗和以色列一直處於「影子戰爭」，伊朗核子活動是緊張局勢主因之一。伊朗指控以色列去年11月暗殺伊朗「核計畫之父」、頂尖科學家法克里薩德，今年4月還攻擊伊朗一座鈾濃縮廠。以色列則稱伊朗核計畫並非純粹和平用途，而是想要打造核武。

伊朗2015年和美國等六個世界強權簽署核協議，但美國前總統川普2018年退出核協議並重啟經濟制裁，伊朗則以恢復提煉高濃度濃縮鈾回應；拜登政府上台後，正設法藉由談判恢復核協議。但伊朗與6強國間的恢復核協議談判20日已休會，談判代表將返回各自國家諮商；伊朗首席核子談判代表阿拉奇表示，尚存的歧見仍無法輕易克服。

美駐伊拉克基地傳遇襲

中央社引述法新社報導，伊拉克維安消息人士表示，美軍駐紮的阿薩德空軍基地20日又遭火箭鎖定攻擊。美國已把這一系列攻擊歸咎於與伊朗有關的民兵團體。阿薩德空軍基地遇襲之際，親德黑蘭團體正在慶祝伊朗選出極端保守派總統萊希，一些團體宣稱這反映中東地區美國「爪牙」的「失敗」。

自2019年10月起，美國在伊拉克的利益不斷面臨攻擊，其中包括火箭襲擊；今年初以來，美國駐巴格達大使館、美軍駐伊拉克基地等處成為43項攻擊行動的目標。華府一貫把這類事件歸咎於伊朗支持的派系。

伊朗唯一核電廠緊急關閉

美聯社報導，伊朗國家電力管理層Gholamali Rakhshanimehr表示，位於布什爾 的核電廠19日突然緊急關閉，預期歷時3至4天。他沒有解釋停廠原因。伊朗之後發表聲明，表示關廠是為了進行維修工作，預期工程持續至25日。

伊朗在2011年啟用該電廠，所須鈾材料來自俄羅斯，受到國際原子能組織監察。有伊朗官員曾經表示，因為缺乏主要零件，該廠可能要被迫關閉。

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