法國地選：執政黨得票率11% 極右派不如預期

法國20日舉行地方選舉首輪投票，總統馬克宏在北部城市的一個投票站投票。（歐新社）

法國20日舉行地方選舉首輪投票 ，被視為明年總統大選前重要前哨戰。投票站調查顯示，馬克宏所屬的共和前進黨第一輪投票得票率只有約11%，至於瑪蘅．雷朋領導的極右派國民聯盟得票率約19%，不如預期。立場中間偏右的共和黨 被形容「重新找到微笑」，取得27.2到29.3%選票，高居第一。

原定於3月舉行的法國2021年大區議會和省議會選舉第一輪投票，由於新冠疫情兩度推遲，此次選舉距總統大選不到一年，然而第一輪投票率相當低迷，投票選民小於三分之一。晚間8時關閉投票點時，根據多項出口民調預估，棄票率高達66.1%至68.6%，將是史上棄票率最高的一次選舉。

政治學家表示，參與投票程度可以說「近乎崩潰」，更有分析指出，棄票率之高「形同給所有政黨一記耳光」。

投票率低，往往對極端政治勢力有利，但民調結果顯示，瑪蘅．雷朋領導的國民聯盟與2015年地方選舉相比，得票率少了9個百分點，第二輪勝出可能性很低。一般情況下，當國民聯盟進入第二輪決鬥時，其他政黨會主動或被動組成統一陣線聯合對抗。

法國20日舉行地方選舉首輪投票，棄票率創新高。（路透）

不過，此次第一輪得票率的結果有利於右翼共和黨和左翼社會黨，不利於國民聯盟及執的共和前進黨，後者在基層的政治勢力遠遠沒有到位。共和黨領袖、雅各布議員認為這場選舉是「政府慘敗的明確標誌」。

一些分析認為，如果執政黨地方選舉失例，可能加快內閣改組。在距離總統大選剩下幾個月的時間，馬克宏的時間表非常緊迫，他應在7月初提出執政末期的路線圖。選舉第二輪投票將於27日舉行。