我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

法國地選：執政黨得票率11% 極右派不如預期

編譯中心／綜合20日電
法國20日舉行地方選舉首輪投票，總統馬克宏在北部城市的一個投票站投票。（歐新社）
法國20日舉行地方選舉首輪投票，總統馬克宏在北部城市的一個投票站投票。（歐新社）

法國20日舉行地方選舉首輪投票，被視為明年總統大選前重要前哨戰。投票站調查顯示，馬克宏所屬的共和前進黨第一輪投票得票率只有約11%，至於瑪蘅．雷朋領導的極右派國民聯盟得票率約19%，不如預期。立場中間偏右的共和黨被形容「重新找到微笑」，取得27.2到29.3%選票，高居第一。

原定於3月舉行的法國2021年大區議會和省議會選舉第一輪投票，由於新冠疫情兩度推遲，此次選舉距總統大選不到一年，然而第一輪投票率相當低迷，投票選民小於三分之一。晚間8時關閉投票點時，根據多項出口民調預估，棄票率高達66.1%至68.6%，將是史上棄票率最高的一次選舉。

政治學家表示，參與投票程度可以說「近乎崩潰」，更有分析指出，棄票率之高「形同給所有政黨一記耳光」。

投票率低，往往對極端政治勢力有利，但民調結果顯示，瑪蘅．雷朋領導的國民聯盟與2015年地方選舉相比，得票率少了9個百分點，第二輪勝出可能性很低。一般情況下，當國民聯盟進入第二輪決鬥時，其他政黨會主動或被動組成統一陣線聯合對抗。

法國20日舉行地方選舉首輪投票，棄票率創新高。（路透）
法國20日舉行地方選舉首輪投票，棄票率創新高。（路透）

不過，此次第一輪得票率的結果有利於右翼共和黨和左翼社會黨，不利於國民聯盟及執的共和前進黨，後者在基層的政治勢力遠遠沒有到位。共和黨領袖、雅各布議員認為這場選舉是「政府慘敗的明確標誌」。

一些分析認為，如果執政黨地方選舉失例，可能加快內閣改組。在距離總統大選剩下幾個月的時間，馬克宏的時間表非常緊迫，他應在7月初提出執政末期的路線圖。選舉第二輪投票將於27日舉行。

投票 共和黨

上一則

傳查理王儲繼位將修法 不讓亞契當王子 哈梅氣炸

下一則

以色列直呼伊朗總統「德黑蘭屠夫」 指將推進核計畫

延伸閱讀

棄投率高達68% 法國地方選舉「超冷清」 馬克宏遭打臉

棄投率高達68% 法國地方選舉「超冷清」 馬克宏遭打臉
「像呼吸新鮮空氣」G7峰會美歐融洽談事…但依舊分歧

「像呼吸新鮮空氣」G7峰會美歐融洽談事…但依舊分歧
英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯

英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯
厭惡馬克宏「偽善」 掌摑男蹲牢4個月

厭惡馬克宏「偽善」 掌摑男蹲牢4個月

熱門新聞

英國女王伊莉莎白二世13日邀請美國總統拜登到溫莎堡喝茶。(路透)

又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭

2021-06-13 20:14
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
一名穿著防護裝備的消防人員在莫斯科火車站消毒。(路透)

莫斯科頭痛 逾60%市民免疫 新增確診卻飆三倍

2021-06-17 19:05
反對東京奧運會舉辦的民眾在東京街頭示威。(美聯社)

快看世界／幾近全民反對 東京奧運為何還是要舉辦？

2021-06-17 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元