伊朗新總統出爐 先拚重返核協議、擺脫美制裁

伊朗舉行總統大選，保守派候選人萊希當選。（路透）

伊朗 18日舉行總統大選，選務官員19日表示，根據已開出的九成選票，極端保守派候選人萊希（Ebrahim Raisi）得票率約六成二，宣布他當選。萊希承襲現任總統羅哈尼之保守路線，不過當務之急是讓伊朗重返核協議，免除美國 制裁而導致的經濟危機。

將於8月卸任的羅哈尼表示：「我恭賀人民作出的選擇。」另三名候選人也承認敗選並恭喜萊希當選。萊希的主要對手、溫和派央行前總裁赫瑪提，得票率僅百分之八，伊朗當局未公布投票 率。

伊朗總統大選起跑之初，登記參選者多達600人，包括40名女性，但被篩選到剩下七人，其中三人在大選前兩天退出選戰。

伊朗因遭美國「極限施壓」式制裁而經濟凋敝，通膨和失業率不斷升高，又遭遇新冠肺炎侵襲，累計死亡已逾8萬人。民眾對大選不感興趣，為催高恐不到五成的投票率，18日延長投票時間兩個小時至19日凌晨2時。

即將卸任的伊朗總統羅哈尼（左）19日在總統府內，恭賀新總統當選人萊希（右）。（美聯社）

伊朗官方電視台播出選民在投票所周邊揮舞國旗的畫面，但也有選民表達憤怒，認為這只是政府操縱的選舉，目的是確保極端保守派繼續掌權。在德黑蘭開商店的札雷伊說：「不管我有沒有投票，某個人都已經確定當選了。他們只是辦場選舉給媒體拍。」

60歲的萊希是資深法官，主打反貪腐政策，誓言為中低收入家庭建造數百萬戶公寓。反對派和人權團體指控他參與1988年的處決政治犯事件，據估計，伊朗全國監獄共近5000人遭殺害。萊希多次否認參與此案，聲稱命令為伊朗開國者何梅尼所下達。

伊朗新總統的重責大任無疑是重啟核協議。羅哈尼2015年與美國等西方國家簽署核協議，承諾大幅限縮核活動。但美國前總統川普2018年宣布退出協議，聲稱伊朗從未放棄製造核武，決定重啟經濟制裁。伊朗之後亦宣布不再遵守協議。