聯國大會籲對緬甸禁運武器 示威者頭戴鮮花慶翁山生日

緬甸反政變示威民眾19日在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。（路透）

聯合國 大會18日通過決議，呼籲國際對緬甸 實施武器禁運，同時要求緬甸軍方尊重去年11月大選結果，釋放民選領導人翁山蘇姬 等政治犯。

路透報導，擁有193個會員國的聯合國大會通過一項決議案，119國投下贊成票，而要求將此案訴諸表決的白俄羅斯投下唯一反對票，中國與俄羅斯等36國棄權。

聯合國緬甸事務特使柏其納在表決後告訴聯大：「緬甸爆發大規模內戰的風險確實存在。時間是關鍵，推翻軍方掌權的機會愈來愈小。」

有些表決時棄權的國家表示，這場危機是緬甸的國內議題；有些則不認為這項決議有任何助益；另有些國家表示，緬甸軍方4年來鎮壓洛興雅穆斯林導致近百萬人逃難，洛興雅人的困境並未被正視。

歐盟駐聯合國大使史庫格表示，聯合國這項決議傳遞強有力的訊息，也就是不承認軍政府的合法性。

聯合國秘書長古特瑞斯18日稍早敦促聯大有所行動，他告訴記者：「我們不能活在一個軍事政變成為常態的世界。這令人完全無法接受。」

緬甸軍方聲稱，今年2月1日發動政變的原因是翁山蘇姬政府拒絕處理去年11月大選舞弊的問題。不過國際觀察員已表示選舉公平。

另一方面，緬甸19日仍有反政變示威，民眾在頭上佩戴鮮花以慶祝翁山蘇姬生日。自2月1日發生政變以來，翁山蘇姬至今仍遭軍方軟禁，預計下周再度出庭。

今天過76歲生日的翁山蘇姬，招牌髮型是在後腦杓低髮髻上戴鮮花。緬甸各地今天有許多民眾模仿她的髮型，並上傳照片到社群媒體分享。環球小姐緬甸佳麗圖薩爾也在臉書上傳戴著紅色鮮花的照片，發文說：「祝福我們的領導人健康。」

緬甸反政變示威民眾19日在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。（路透）

在仰光北部，示威者張貼標語海報祝福翁山蘇姬生日快樂；有些人持黑傘遊行，拉著寫有「免於恐懼的自由」的橫幅，旁有翁山蘇姬的照片。在邊界地區克倫邦，有些反抗軍手持槍枝及黃色、白色和紫色花束，耳後戴上花朵；東南部土瓦市示威民眾則做了粉紅色巨型生日蛋糕，帶上街頭抗議。

援助緬甸政治犯的組織「政治犯援助協會」說，迄今為止，緬甸安全部隊已打死860多人，拘留了近5000人。（路透）

根據當地觀察團體，自政變發生以來，估計至少有870名平民喪生、近5000名示威者被捕後遭到關押。