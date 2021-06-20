我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

聯國大會籲對緬甸禁運武器 示威者頭戴鮮花慶翁山生日

編譯中心／綜合19日電
緬甸反政變示威民眾19日在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。（路透）
緬甸反政變示威民眾19日在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。（路透）

聯合國大會18日通過決議，呼籲國際對緬甸實施武器禁運，同時要求緬甸軍方尊重去年11月大選結果，釋放民選領導人翁山蘇姬等政治犯。

路透報導，擁有193個會員國的聯合國大會通過一項決議案，119國投下贊成票，而要求將此案訴諸表決的白俄羅斯投下唯一反對票，中國與俄羅斯等36國棄權。

聯合國緬甸事務特使柏其納在表決後告訴聯大：「緬甸爆發大規模內戰的風險確實存在。時間是關鍵，推翻軍方掌權的機會愈來愈小。」

有些表決時棄權的國家表示，這場危機是緬甸的國內議題；有些則不認為這項決議有任何助益；另有些國家表示，緬甸軍方4年來鎮壓洛興雅穆斯林導致近百萬人逃難，洛興雅人的困境並未被正視。

歐盟駐聯合國大使史庫格表示，聯合國這項決議傳遞強有力的訊息，也就是不承認軍政府的合法性。

聯合國秘書長古特瑞斯18日稍早敦促聯大有所行動，他告訴記者：「我們不能活在一個軍事政變成為常態的世界。這令人完全無法接受。」

緬甸軍方聲稱，今年2月1日發動政變的原因是翁山蘇姬政府拒絕處理去年11月大選舞弊的問題。不過國際觀察員已表示選舉公平。

另一方面，緬甸19日仍有反政變示威，民眾在頭上佩戴鮮花以慶祝翁山蘇姬生日。自2月1日發生政變以來，翁山蘇姬至今仍遭軍方軟禁，預計下周再度出庭。

今天過76歲生日的翁山蘇姬，招牌髮型是在後腦杓低髮髻上戴鮮花。緬甸各地今天有許多民眾模仿她的髮型，並上傳照片到社群媒體分享。環球小姐緬甸佳麗圖薩爾也在臉書上傳戴著紅色鮮花的照片，發文說：「祝福我們的領導人健康。」

緬甸反政變示威民眾19日在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。（路透）
緬甸反政變示威民眾19日在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。（路透）

在仰光北部，示威者張貼標語海報祝福翁山蘇姬生日快樂；有些人持黑傘遊行，拉著寫有「免於恐懼的自由」的橫幅，旁有翁山蘇姬的照片。在邊界地區克倫邦，有些反抗軍手持槍枝及黃色、白色和紫色花束，耳後戴上花朵；東南部土瓦市示威民眾則做了粉紅色巨型生日蛋糕，帶上街頭抗議。

援助緬甸政治犯的組織「政治犯援助協會」說，迄今為止，緬甸安全部隊已打死860多人...
援助緬甸政治犯的組織「政治犯援助協會」說，迄今為止，緬甸安全部隊已打死860多人，拘留了近5000人。（路透）

根據當地觀察團體，自政變發生以來，估計至少有870名平民喪生、近5000名示威者被捕後遭到關押。

緬甸 翁山蘇姬 聯合國

上一則

以色列捐百萬劑疫苗 巴勒斯坦拒收：根本快過期

下一則

伊朗新總統涉處決數千政治犯 國際特赦促調查

延伸閱讀

翁山蘇姬生日 緬甸示威群眾頭戴鮮花致意

翁山蘇姬生日 緬甸示威群眾頭戴鮮花致意
緬甸軍方「放火燒村」鎮壓 村民：2老人活活燒死

緬甸軍方「放火燒村」鎮壓 村民：2老人活活燒死
緬甸法院開審翁山蘇姬 控她貪汙…最重關15年

緬甸法院開審翁山蘇姬 控她貪汙…最重關15年
翁山蘇姬行蹤成謎 傳離開住家被轉送「不明地點」

翁山蘇姬行蹤成謎 傳離開住家被轉送「不明地點」

熱門新聞

英國女王伊莉莎白二世13日邀請美國總統拜登到溫莎堡喝茶。(路透)

又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭

2021-06-13 20:14
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
巴拉圭因疫苗數量稀少，政府在官網上公開所有已接種者名單，好讓民眾能監督是否有權貴偷打疫苗。 歐新社

這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

2021-06-12 06:58
一名穿著防護裝備的消防人員在莫斯科火車站消毒。(路透)

莫斯科頭痛 逾60%市民免疫 新增確診卻飆三倍

2021-06-17 19:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」