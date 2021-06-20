賴比瑞亞內戰高官涉強姦、吃人肉 21項罪成叛囚20年

瑞士法院18日作出首例賴比瑞亞內戰罪判決，裁定一名前叛軍指揮官的強姦、殺人及食人等罪名成立，判處最高20年監禁。這也是瑞士民事法庭首例戰爭罪審訊，「人權觀察」組織形容表示這項裁決是「里程碑」，賴比瑞亞社運人士則希望政府著手懲處相關戰犯。

路透報導，1989至1996年的賴比瑞亞內戰造成約25萬人死亡，成千上萬人流離失所。

46歲被告科西亞（Alieu Kosiah）當時是對抗獨裁總統泰勒（Charles Taylor）的「賴比瑞亞民主聯合解放運動」（ULIMO）一名指揮官；他被控25項罪名，包括吃下男子心臟切片的食人罪，他否認所有指控，身稱自己當時只是童兵。

科西亞之後逃到歐洲成為瑞士永久居民，瑞士2011年基於「普遍管轄權」原則，批准可起訴全球的戰爭罪。科西亞於2014年11月被捕，2020年12月成為瑞士民事法庭首例戰爭罪行審訊被告。瑞士法院日前裁決科西亞21項罪名成立，判20年監禁及賠償7名原告，還下令驅逐他出境15年。

在科西亞判決前，賴比瑞亞沒有涉及內戰的人被定罪。當年的獨裁總統泰勒只因涉鄰國獅子山的戰爭罪，2012年被定罪，正在英國 服刑。