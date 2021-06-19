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翁山蘇姬生日 緬甸示威群眾頭戴鮮花致意

中央社／仰光19日綜合外電報導
緬甸反政變示威民眾19日在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。 美聯社
緬甸反政變示威民眾19日在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。 美聯社

緬甸反政變示威民眾今天在頭上佩戴鮮花，慶祝民選領導人翁山蘇姬生日。自2月1日發生政變以來，翁山蘇姬至今仍遭軍方軟禁，預計下週再度出庭。

法新社報導，今天過76歲生日的翁山蘇姬，招牌髮型是在後腦杓低髮髻上戴鮮花。

緬甸各地今天有許多民眾模仿她的髮型，並上傳照片到社群媒體分享。

其中一位就是緬甸環球小姐（Miss Universe）選美佳麗圖薩爾（Thuzar Wint Lwin），根據她在臉書上傳的照片，她在髮上戴著紅色鮮花，發文說：「祝福我們的領導人健康。」

在仰光北部，示威者張貼寫著強而有力標語的海報，祝福翁山蘇姬生日快樂，同時表達眾志成城的決心。

標語寫道：「生日快樂母親翁山蘇姬，我們全力支持您。」有些人持黑傘遊行，拉著寫有「免於恐懼的自由」的橫幅，旁有翁山蘇姬的照片。

在邊界地區克倫邦（Karen），有些反抗軍被拍攝到，他們手裡持著槍枝及黃色、白色和紫色花束，耳後戴上花朵；東南部土瓦市（Dawei）示威民眾則做了個粉紅色巨型生日蛋糕，帶上街頭抗議。

根據當地觀察團體，自政變發生以來，估計至少有870名平民喪生、近5000名示威者被捕後遭到關押。

翁山蘇姬 緬甸 社群媒體

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