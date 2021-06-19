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伊朗大選登場 保守派萊希勝算大 「若當選對美恐更強硬」

編譯中心／綜合18日電
伊朗總統選舉18日登場，極端保守派候選人萊希幾乎篤定當選。（美聯社）
伊朗總統選舉18日登場，極端保守派候選人萊希幾乎篤定當選。（美聯社）

伊朗總統選舉18日登場，在所有主要競爭對手被禁止參選後，目前4位候選人中，極端保守派候選人萊希（Ebrahim Raisi）幾乎篤定當選，選舉結果將在19日中午公布。由於競選活動平淡，預料投票率可能創下歷史新低。

美國實施經濟制裁，使得伊朗經濟蕭條，許多人對光明未来的希望為之破滅。而現年60歲的萊希自2019年以來一直受到美國制裁。有媒體分析，如果萊希當選，伊朗新政府可能將以更強硬姿態面對西方。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭投完票後，敦促將近6000萬名合格選民踴躍投票。

81歲的哈米尼說，「越早完成這項工作和義務越好」；他並強調，投票將為伊朗人民「建構未來」。

伊朗國家電視台多半播放著選民揮舞國旗的畫面，但在投票之外，有些人認為這是經過設計的選舉，對此表示憤怒。德黑蘭一名商店老闆說：「我有沒有投票不重要，反正已經有人內定了。」伊朗總統大選原本有600多名候選人登記參選，最後只有7人獲得參選資格。他說：「他們辦選舉是為了讓媒體報導。」

據悉，萊希在1988年曾參與大規模處決數以千計政治犯，但他從未公開回應相關指控。數以百計伊朗政治犯及1979年革命以來被殺害的反對派的親屬，呼籲杯葛這次大選。

通膨急速上升和失業率高漲使伊朗陷入經濟困境，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情又使困境加劇，進一步抑制了人民的投票熱情。德黑蘭一名汽車技師說：「我不是政治人物，我對政治一無所知，我也沒錢。我的所有家人現在都有經濟問題，我們怎麼能投票給害我們陷入這種處境的人？」

但還是有許多人在學校、清真寺和社區中心排隊投票，其中有些人拿著伊朗的綠、白、紅3色國旗。這些萊希的支持者表示，萊希主張打擊貪腐，並承諾會為低收入家庭建造數百萬戶公寓。

伊朗總統選舉18日登場，圖為4位總統候選人，左起64歲前央行總裁赫瑪提、66歲伊...
伊朗總統選舉18日登場，圖為4位總統候選人，左起64歲前央行總裁赫瑪提、66歲伊朗革命衛隊前指揮官芮塞、50歲國會議員哈謝米、60歲極端保守派教士萊希。（美聯社）

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