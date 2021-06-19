尚比亞開國總統 「非洲甘地」病逝

尚比亞開國總統考恩達逝世，享耆壽97歲。考恩達曾推行非暴力運動，素有「非洲甘地」美名。（路透資料照片）

尚比亞政府宣布，幾天前因肺炎送醫治療的開國總統考恩達（Kenneth Kaunda）17日逝世，享耆壽97歲。考恩達曾推行非暴力運動，素有「非洲甘地」美名。

中央社引述法新社報導，內閣部長米提在公共電視演說中表示，考恩達在當地時間今天下午2時30分於軍醫院「安詳辭世」。考恩達自本月14日起就在這所醫院接受治療。

尚比亞政府宣布全國哀悼21天，下令降半旗，禁止所有娛樂活動，以緬懷這位「偶像及全球政治家」。

現任總統倫古在臉書 上表示，「您在我們最意想不到的時刻離開」，並形容考恩達是「真正的非洲偶像」。

1964年10月尚比亞自英國 獨立後，考恩達便接掌國家，治理尚比亞長達27年。

英國首相強生推文表示，得知考恩達死訊感到相當悲傷，向尚比亞人民致哀。

考恩達曾任主要民族主義政黨、中間偏左「國家獨立聯合黨」黨魁，這個黨在英國結束殖民統治後領導尚比亞。

考恩達當權時，支持區域其他國家許多爭取獨立或非裔 平權的運動，包括南非的非洲民族議會。他憑藉自己在1960年代非暴力、與獨立相關的行動主義，贏得「非洲甘地」美名。

然而他在家鄉的人氣，卻隨著他日益獨裁且禁止所有反對黨而逐漸衰退。他最終在1991年尚比亞首度舉行的多黨派選舉中輸給工會主義者齊魯巴，交出治國大權。

考恩達下台後，尚比亞歷經不同政黨間的權力更迭，但這個非洲南部內陸國家的政局仍相對穩定。

考恩達晚年以非洲政治家之姿恢復聲望，協助調停辛巴威和肯亞危機。

考恩達坦承自己的一個兒子遭愛滋病奪命後，也成為抗愛滋行動主義者。