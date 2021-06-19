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金正恩對美表態 美朝談判有望？

編譯李京倫／綜合18日電
北韓領導人金正恩（前排左二）首次就美朝雙邊關係表態，分析家指出，金正恩的談話顯示他願在某個時間點回到談判桌。（美聯社）
北韓領導人金正恩（前排左二）首次就美朝雙邊關係表態，分析家指出，金正恩的談話顯示他願在某個時間點回到談判桌。（美聯社）

北韓領導人金正恩美國總統拜登上任後首次就雙邊關係表態，指示就美國新政府對北韓政策做好對話及對決兩方面準備。分析家指出，金正恩的談話顯示他願在某個時間點回到談判桌。

北韓官媒中央通信社18日報導，金正恩在17日的勞動黨第八屆中央委員會第三次會議中，詳細分析美國拜登政府對韓政策方向，闡明與美國打交道的「適當戰略與戰術應對行動」，並要求提高北韓的國際戰略地位。

金正恩強調，為維護國家尊嚴和自主發展的利益，保障和平環境和國安，必須做好「對話和對決」兩方面準備，尤其在對決方面，北韓須做好「萬無一失」的準備。報導中未提及行動方案。

金正恩發言同日 美宣布對朝特使訪韓日

而金正恩發言當日早上，美國國務院和韓國外交部宣布是新任北韓特使金星容（Sung Kim，前譯金成）19日出發，21日將與韓日官員會談。這是金星容上月就任後首度外訪，將與南韓及日本對口官員展開三邊會談。

美國麻省理工學院核事務專家納朗指出，金正恩談話內容維持「觀望」基調，避免挑釁拜登政府，「北韓認為球在美國手上，等著看拜登政府如何出招，據傳北韓發生饑荒和新冠肺炎疫情，金正恩短期內應會避免與美國對決」。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進說，金正恩在向美國表態，願在某個時間點回到談判桌，「雖提到對決，卻沒批評美國與南韓，還強調須維持穩定地緣政治局面」。

南韓世宗研究所分析家鄭成長認為，北韓仍可能回到談判桌，但不會接受立刻完全棄核的要求，如果拜登政府放鬆對北韓制裁並暫停與南韓定期軍演，北韓可能會同意凍結核計畫並分階段裁減部分核武。

專門研究北韓事務的網站「一個韓國中心」負責人郭吉葉的意見較保守，他分析，金正恩在玩兩手策略，一邊發展軍事實力一邊準備談判，但金正恩比較可能發展軍力並再度要求美國撤回敵對政策，不會很快跟美國談。

北韓領導人金正恩首次就美朝雙邊關係表態，分析家指出，金正恩的談話顯示他願在某個時...
北韓領導人金正恩首次就美朝雙邊關係表態，分析家指出，金正恩的談話顯示他願在某個時間點回到談判桌。（Getty Images）

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