緬甸軍「放火燒村」 足球選手留日求庇護

緬甸一個村落居民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後縱火，導致至少兩名老人活活燒死。(路透)

緬甸 中部馬圭省（Magway Region）金馬村（Kin Ma）15日傍晚燃起大火，導致至少2名老人活活燒死，全村幾近焚毀。村民指出，起火原因是緬甸安全部隊與反軍方示威民眾發生衝突後縱火，緬甸國營媒體將事件歸咎「恐怖分子」所為，英國駐緬甸大使館則譴責軍方：「對緬甸人民毫無顧念之心。」

緬甸約有800村民的金馬村昨天燃起大火，路透根據村民受訪內容及路透記者所見照片，金馬村只剩下約30間房舍，約200戶民宅燒到只剩成堆灰燼與殘骸。要求匿名的村民表示，安全部隊與反軍方示威民眾發生衝突後在村落縱火，造成至少兩人燒死。

英國駐緬甸大使館引述大使楚格（Dan Chugg）在推特（Twitter）發文：「報導說，軍政府已燒毀馬圭省一整座村落、殺害年長村民，再度顯現軍政府持續犯下可怕的罪行，完全沒有顧念緬甸人民。」

人權團體「緬甸援助政治犯協會」表示，安全部隊自政變發生以來已殺害超過860平民。但軍方聲稱人數沒有這麼多。

日本 NHK報導，緬甸足球 代表隊赴日參加比賽，其中一名選手昨天晚間在機場拒絕離境歸國，因為他在比賽中比出抗議軍政府的手勢，擔憂回國將有生命危險，因此打算留在日本申請難民尋求庇護。

緬甸足球代表隊5月22日抵達日本，參加世界盃足球賽第二次亞洲預賽。守門員派良雄（Pyae Lyan Aung，音譯）在5月28日迎戰日本隊前演奏國歌時，高舉象徵反對緬甸軍政府的三指手勢。

今年27歲的派良雄說，緬甸軍政府今年2月發起政變後，他曾在仰光參加抗議遊行，這次回國可能會有安全與生命危險，所以決定留下，在緬甸情勢改變前，他想繼續待在日本。但他也擔心，自己的行動可能會造成足球隊員與家人的困擾，甚至會讓他們陷入危險。

另據路透報導，聯合國數據顯示，北韓已向聯合國發起的緬甸人道主義救援計畫提供了30萬美元，這是北韓自2005年以來首次捐助其他國家。

南韓也向聯合國支持緬甸的計畫捐助90萬美元，但已暫停國防交流，並禁止向緬甸出口武器和其他戰略物資。