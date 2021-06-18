我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

緬甸軍「放火燒村」 足球選手留日求庇護

編譯中心╱綜合17日電
緬甸一個村落居民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後縱火，導致至少兩名老人活活燒死。(路透)
緬甸一個村落居民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後縱火，導致至少兩名老人活活燒死。(路透)

緬甸中部馬圭省（Magway Region）金馬村（Kin Ma）15日傍晚燃起大火，導致至少2名老人活活燒死，全村幾近焚毀。村民指出，起火原因是緬甸安全部隊與反軍方示威民眾發生衝突後縱火，緬甸國營媒體將事件歸咎「恐怖分子」所為，英國駐緬甸大使館則譴責軍方：「對緬甸人民毫無顧念之心。」

緬甸約有800村民的金馬村昨天燃起大火，路透根據村民受訪內容及路透記者所見照片，金馬村只剩下約30間房舍，約200戶民宅燒到只剩成堆灰燼與殘骸。要求匿名的村民表示，安全部隊與反軍方示威民眾發生衝突後在村落縱火，造成至少兩人燒死。

英國駐緬甸大使館引述大使楚格（Dan Chugg）在推特（Twitter）發文：「報導說，軍政府已燒毀馬圭省一整座村落、殺害年長村民，再度顯現軍政府持續犯下可怕的罪行，完全沒有顧念緬甸人民。」

人權團體「緬甸援助政治犯協會」表示，安全部隊自政變發生以來已殺害超過860平民。但軍方聲稱人數沒有這麼多。

日本NHK報導，緬甸足球代表隊赴日參加比賽，其中一名選手昨天晚間在機場拒絕離境歸國，因為他在比賽中比出抗議軍政府的手勢，擔憂回國將有生命危險，因此打算留在日本申請難民尋求庇護。

緬甸足球代表隊5月22日抵達日本，參加世界盃足球賽第二次亞洲預賽。守門員派良雄（Pyae Lyan Aung，音譯）在5月28日迎戰日本隊前演奏國歌時，高舉象徵反對緬甸軍政府的三指手勢。

今年27歲的派良雄說，緬甸軍政府今年2月發起政變後，他曾在仰光參加抗議遊行，這次回國可能會有安全與生命危險，所以決定留下，在緬甸情勢改變前，他想繼續待在日本。但他也擔心，自己的行動可能會造成足球隊員與家人的困擾，甚至會讓他們陷入危險。

另據路透報導，聯合國數據顯示，北韓已向聯合國發起的緬甸人道主義救援計畫提供了30萬美元，這是北韓自2005年以來首次捐助其他國家。

南韓也向聯合國支持緬甸的計畫捐助90萬美元，但已暫停國防交流，並禁止向緬甸出口武器和其他戰略物資。

緬甸 日本 足球

上一則

3歲童生日要求「獅子王爸死掉」蛋糕 原來有小心機

下一則

東京9地解除緊急事態 擬發疫苗護照

延伸閱讀

足球／馬拉度納死因調查 護士：醫師疏失「殺了他」

足球／馬拉度納死因調查 護士：醫師疏失「殺了他」
緬甸軍方「放火燒村」鎮壓 村民：2老人活活燒死

緬甸軍方「放火燒村」鎮壓 村民：2老人活活燒死
殺生為護生？緬甸僧人還俗 拿起武器迎戰軍政府

殺生為護生？緬甸僧人還俗 拿起武器迎戰軍政府
足球巨星C羅「一個動作」 可口可樂蒸發40億美元

足球巨星C羅「一個動作」 可口可樂蒸發40億美元

熱門新聞

英國女王伊莉莎白二世13日邀請美國總統拜登到溫莎堡喝茶。(路透)

又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭

2021-06-13 20:14
巴拉圭因疫苗數量稀少，政府在官網上公開所有已接種者名單，好讓民眾能監督是否有權貴偷打疫苗。 歐新社

這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

2021-06-12 06:58
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
日產前執行長高恩2019年從日本棄保潛逃到黎巴嫩。美聯社

協助高恩逃離日本 美特戰綠扁帽前隊員與兒子認罪

2021-06-14 07:41
非洲國家波扎那的鑽石公司戴比扎那（Debswana）今天表示，公司發現一枚1098克拉鑽石原石，是目前全球第3大。(Getty Images)

波札那發現1098克拉鑽石原石 全球第三大

2021-06-16 11:44
法國已達成3000萬法國人接種第一劑疫苗目標，然近日也發現新增施打人數停滯，專家擔心已出現疫苗「玻璃天花板」。(美聯社)

法國破3000萬人接種第1劑 恐出現疫苗「玻璃天花板」

2021-06-12 19:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利