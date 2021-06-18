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美網路公司出包 釀全球航空、銀行大斷網

編譯中心╱綜合17日電
全球數家大型銀行和航空公司的網站17日發生當機。圖為美國航空公司的飛機。(Getty Images)
全球數家大型銀行和航空公司的網站17日發生當機。圖為美國航空公司的飛機。(Getty Images)

全球數家大型銀行和航空公司的網站今天發生當機，要歸咎於美國內容遞送網路服務公司阿卡邁科技（Akamai Technologies）。

數家美國航空公司和澳洲金融公司，以及遍布世界各地的其他公司網站當機長達一個小時，顧客因為無法連上網站，也打不開行動應用程式怒不可遏。

中央社引述法新社報導，阿卡邁發言人表示：「我們知道問題的存在，也積極採取行動盡快恢復服務。」

美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Airlines）、聯合航空（United Airlines）和西南航空（Southwest Airlines）都受到影響，然而澳洲發生當機的時間似乎更久，因為事發時間在下午，世界許多地區正沉睡在夢鄉中。

澳洲規模最大的金融機構澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）告訴法新社，聯邦銀行和澳洲其他許多大型金融機構也受到影響。

雪梨時間下午2時10分左右發生當機，澳洲郵政服務和維珍澳洲航空（Virgin Australia）網站也掛點。

維珍澳洲航空在聲明中表示：「因為阿卡邁內容遞送系統的關係，維珍澳洲航空是發生當機的許多組織中其中一個。」

澳盛銀行（ANZ）發言人告訴法新社，這件事情與「外部服務提供商有關」，但「很快就恢復連線了，受影響最大的服務也恢復運作」。

阿卡邁提供一系列類似資訊科技（IT）的產品，用來提升網路效能和安全。

總部位於麻州劍橋的阿卡邁沒有具體說明是何種產品造成的問題，但有一家公司通報，它是使用阿卡邁的產品進行「IT網路驗證」。

澳洲 美國 麻州

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