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殺生為護生？緬甸僧人還俗 拿起武器迎戰軍政府

編譯周辰陽／即時報導
美國自由亞洲電台日前報導，緬甸佛教僧人凱特拉得知和平反對政變的示威民眾因軍方鎮壓遇害後，決定放棄五戒之首的「不殺生」，並在還俗後接受軍訓，要跟武裝抗暴團體一起迎戰奪權的軍政府。畫面翻攝：RFA/Kaythara
美國自由亞洲電台日前報導，緬甸佛教僧人凱特拉得知和平反對政變的示威民眾因軍方鎮壓遇害後，決定放棄五戒之首的「不殺生」，並在還俗後接受軍訓，要跟武裝抗暴團體一起迎戰奪權的軍政府。畫面翻攝：RFA/Kaythara

美國自由亞洲電台（RFA）日前報導，緬甸一位佛教僧人得知和平反對政變的示威民眾遇害後，決定放棄五戒之首的「不殺生」，並在還俗後接受軍訓，要跟武裝抗暴團體一起迎戰奪權的軍政府。

根據報導，這位33歲的前僧人名叫凱特拉（Kaythara），現在改名喬治．麥可（George Michael）。根據自述，凱特拉20歲出家成為僧人，參與過人道主義工作，之前在服飾工廠雲集的仰光萊達雅（Hlaingthaya）鎮擔任寺廟住持，還管理一間孤兒院。

凱特拉告訴RFA，軍方2月推翻民選政府後不久，他就積極參與和平的抗議遊行，「我們自2月6日就一直在萊達雅鎮組織抗議，從那之後每天在街道遊行上抗議，直到當局2月14日開始鎮壓」。

報導指維安部隊當天暴力鎮壓示威者，導致超過60人死亡。凱特拉則因當局之前已對他發出逮捕令，必須躲藏起來，也就沒有參加2月14日的抗議，但同樣無法出席過世母親的葬禮。

凱特拉表示，他們曾和平地抵抗軍方統治，甚至連一根針都沒有帶到遊行行列，軍隊開槍則促使他改變想法，決心投身武裝反抗軍政府，「我當了13年的僧人，現在仍使用指定給僧人的代詞。我提醒自己，我不再是名僧人，我現在是士兵了，我試著跟其他士兵一樣吃飯與生活」。

已完成軍訓的凱特拉現在是一名高級軍官，但受到之前的不殺生戒律影響，仍不情願在戰鬥對上緬甸士兵，也想知道自己是否真有能力在戰鬥中殺人，同時不希望其他僧人學他還俗加入武裝抗暴。

凱特拉向RFA表示，如果軍事政變沒有發生，他會繼續當一名僧人，「我有著創辦一所佛教大學的志向，我想蓋出一棟三層樓的設施，目標替佛教徒建起大如地標的東西。這是我的夢想，但現在被毀了」。

緬甸佛教僧人凱特拉曾積極參與反對軍方推翻民選政府的和平抗議，但軍隊對示威者開槍促...
緬甸佛教僧人凱特拉曾積極參與反對軍方推翻民選政府的和平抗議，但軍隊對示威者開槍促使他改變想法，決定投身武裝反抗軍政府。但凱特拉接受自由亞洲電台採訪時，表明自己不希望其他僧人學他還俗加入武裝抗暴。畫面翻攝：RFA/Kaythara

凱特 遊行 緬甸

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