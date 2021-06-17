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足球巨星C羅「一個動作」 可口可樂蒸發40億美元

編譯中心／綜合16日電
葡萄牙隊陣中明星球員羅納度將記者會上的可樂移出鏡頭外，隨後拿起一瓶水，示意喝水更健康。（視頻截圖）
葡萄牙隊陣中明星球員羅納度將記者會上的可樂移出鏡頭外，隨後拿起一瓶水，示意喝水更健康。（視頻截圖）

足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）14日在賽前記者會上的一個小動作，引發大風波，讓可口可樂公司市值短時間內蒸發40億美元。

Business Insider報導，羅納度和葡萄牙隊主教練桑托斯（Fernando Santos）聯袂出席與匈牙利隊對戰的賽前記者會，他才剛就座就生氣地將兩瓶放在面前的可口可樂移開，接著拿起桌上的一瓶礦泉水，說了一聲「Água!」（葡萄牙文的水），似乎是鼓勵大家改喝水。

可口可樂14日開盤股價約為56.17美元，但這場記者會結束前下跌1.6%至55.22美元，相當於市值從2420億美元下降至2380億美元。可口可樂15日收盤報55.41美元。

可口可樂是2020歐洲國家盃的官方贊助商之一。對此可口可樂聲明指出，「每個人都有權選擇自己的喜歡喝的東西，大家有不同「口味和需求」。

另外，2020年歐洲國家盃（Euro 2020）15日正準備上演F組的法國出戰德國時發生一樁插曲，從推特流傳的現場畫面可見，一名男子駕著寫有「趕走石油綠色和平」標語的亮黃色滑翔翼角度飛入體育場，接著就因撞上電視轉播用纜線「技術困難」迫降場中，還造成多人受傷與送醫治療。

綠色和平德國分部稍後坦承此事出自他們，聲稱原始計畫是飛越體育場，並向傷者致歉，也將支持一切調查行動。歐洲足球總會（UEFA）則批評此舉魯莽又危險，「執法當局將採取必要行動」。

2020年歐洲國家盃15日正準備上演F組的法國出戰德國時，卻發生一名打算趁機乘滑...
2020年歐洲國家盃15日正準備上演F組的法國出戰德國時，卻發生一名打算趁機乘滑翔翼抗議的氣遷分子因「技術困難」迫降場中。歐洲足球總會（UEFA）批評此舉魯莽又危險，「執法當局將採取必要行動」。（路透）
2020年歐洲國家盃15日正準備上演F組的法國出戰德國時，卻發生一名打算趁機乘滑...
2020年歐洲國家盃15日正準備上演F組的法國出戰德國時，卻發生一名打算趁機乘滑翔翼抗議的氣遷分子因「技術困難」迫降場中，綠色和平德國分部稍後坦承此事出自他們的手筆。（路透）

可口可樂 足球 德國

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