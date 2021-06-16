臉書等再受監督 歐盟法院裁定：各國隱私機關有權追查

臉書和其他矽谷巨人可能在歐盟面臨更多監督與制裁，因為歐盟最高法院支持並非科技業者主要監管機關的各國隱私當局，也能追查這些科技公司。（路透）

臉書 和其他矽谷巨人可能在歐盟 面臨更多監督與制裁，因為歐盟最高法院支持讓不只科技業者主要監管機關的各國隱私當局，也能追查這些科技公司。英國 反托辣斯監管機關也對Google和蘋果公司的行動生態系展開調查，成為歐洲對矽谷發動的最新攻擊。

比利時數據監管機關先前試圖阻止臉書透過存在社群外掛程式的cookie，追蹤比國用戶，無論這些用戶有無帳號；此舉引發臉書挑戰比利時資料監管機關的領土管轄權，促使比利時法院尋求指引，歐盟法院（CJEU）受理本案。

臉書歐盟總部設在愛爾蘭，而依據歐盟的「一般資料保護規則」（GDPR）的隱私規定，臉書將須接受愛爾蘭資料保護監管機構的監督。

歐盟法院15日裁判指出，在特定情況下，一國的監管機關得以行使權利，能在歐盟成員國的各處法院，控告任何涉嫌違反GDPR者，支持各國主管機關擁有採取行動的權利。歐盟27個成員國中，已有好幾國當局長期抱怨愛爾蘭當局，對這類案件耗費太多時間卻又無法做成決定。

歐洲消費者聯盟（BEUC） 對歐盟法院15日的裁定表示歡迎。BEUC的總幹事戈延斯說，「大多數大型科技公司的總部都設在愛爾蘭，保護歐盟5億消費者不應由愛爾蘭當局單獨決定，特別是若該國不肯挺身挑戰的話」。

科技遊說團體CCIA則說，這項裁定可能導致執法的不一致和不確定，並且增加成本。

此外，英國的反托辣斯監管機關「競爭和市場管理局」（CMA）表示，將開始對蘋果的iOS和Google的Android系統進行為期12個月的市場研究，理由是擔心這些公司的主宰地位正在扼殺競爭。Google未回應媒體詢問，蘋果就拒絕評論。

報導說，英國競爭及市場管理局正尋求在脫歐過渡期結束，並擺脫歐盟監管機構的影響後，令英國走上科技行業監管的前線。