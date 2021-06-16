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ICC查菲律賓警掃毒濫殺平民 杜特蒂：絕不配合

編譯中心／綜合15日電
菲律賓警方2016年到2019年血腥掃毒涉嫌違法殺害數以萬計平民。（歐新社資料照片）
菲律賓警方2016年到2019年血腥掃毒涉嫌違法殺害數以萬計平民。（歐新社資料照片）

即將卸任的國際刑事法院（ICC）檢察官班索達（Fatou Bensouda），14日請求國際刑事法院法官授權，針對菲律賓警方2016年到2019年涉嫌違法殺害數以萬計平民一事進行調查。菲律賓總統杜特蒂發言人今天表示，菲律賓對調查「絕不配合」。

杜特蒂2016年打著掃除毒品問題的承諾當選總統，他曾公開對員警下令，如果生命受到威脅，毒品嫌疑犯可一律殺無赦。杜特蒂的「掃毒戰」屢被人權組織批評違反人權和濫用暴力。有死者家屬獲知班索達要求全面調查後表示，對「公義永不沉睡」感到高興。

ICC檢察部門自2018年展開初步調查，最終判斷有「合理基礎」相信杜特蒂政府在2016年至2019年曾犯下「反人類罪的謀殺罪行」。在ICC展開調查後，菲律賓隨即宣布退出ICC。

杜特蒂發言人羅奎聲明說：「總統2022年6月30日結束任期前，絕對不會配合。」他並重申先前的主張說，由於菲律賓已經退出，ICC對菲國不具管轄權。

班索達表示，儘管菲律賓不是成員，ICC仍可針對菲國還是成員時所犯罪行進行調查，「手邊的資訊顯示，菲律賓國家警署成員以及其他與警署合作的人」，在調查所鎖定期間「殺害數千至數萬平民」。

這是班索達本周卸任前最後幾項行動之一，但羅奎駁斥她的調查發現，還說班索達暗示菲國司法體系不彰，是「侮辱所有菲律賓人」。

杜特蒂 毒品 檢察官

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