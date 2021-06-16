基督城槍案拍電影 紐總理痛批「畫錯重點」 製作人請辭

紐西蘭總理阿爾登批評一部計畫開拍、講述她因應2019年基督城清真寺攻擊事件的電影，稱這部電影的時機點不佳，且畫錯重點。 （美聯社）

好萊塢 日前宣布計畫開拍一部電影 ，以紐西蘭總理阿爾登在2019年基督城清真寺爆發大規模槍案後，高EQ的應對方式為主題。阿爾登14日批評該電影時機點不佳，且畫錯重點；許多穆斯林團體也痛批電影以「白人救世主」姿態描述阿爾登，忽略受害者感受。對此，電影製作人已在14日請辭。

「好萊塢報導」報導，電影「他們就是我們」（They Are Us，暫譯）計畫描述一名白人至上主義槍手在2019年3月15日，於2座清真寺發動攻擊，釀成51人喪命、40人重傷的慘劇。據報導，電影聚焦阿爾登因應這場暴力事件的處理方式，是「激勵人心的故事」，並由澳洲女星蘿絲拜恩（Rose Byrne）飾演。

不過，阿爾登向紐西蘭電視台（TVNZ）表示：「就我個人看來，這部電影對紐西蘭來說來得太快，紐西蘭人仍餘悸猶存。」她表示，電影製作人未曾就這部電影諮詢過她的意見。她說，應聚焦受害社群 、家屬的故事。

紐西蘭在2019年基督城清真寺爆發大規模槍案釀成51人喪命、40人重傷的慘劇。 （美聯社資料照片）

基督城清真寺攻擊案為紐西蘭近代史上死傷最慘重的大規模槍擊事件，阿爾登憑藉具同理心和包容力的處理方式，包括穿戴頭巾會見哀悼者，廣泛獲得外界肯定。這部電影的片名出自阿爾登在這起暴行後立刻承諾支持穆斯林社群，並加強槍枝法令的演說。

由全國伊斯蘭青年協會（National Islamic YouthAssociation）發起呼籲電影製作停工的請願活動，已超過5萬8000人連署。協會指出，提案拍攝的電影「冷落了受害者和倖存者，反而著重一名白人女性的應變作為」。

穆斯林社群提倡人士邁爾表示這部電影「令人反感」，「完全符合這種白人救世主心態」。