G7日韓會談破局各說各話 韓媒：日不滿獨島演習而取消

G7日韓會談破局後，南韓總統文在寅(左)14日訪問奧地利。（歐新社）

南韓 總統文在寅今年受邀參與G7 峰會，與日本 首相菅義偉短暫互動，受到關注。日方表示，G7峰會期間不會舉辦日韓領袖會議，但韓媒報導，雙方本來就兩國領袖舉行會談達成協議，但日方片面取消；日本內閣官房長官加藤勝信今天說，報導並非事實，已向南韓方面提出抗議。

韓聯社報導，南韓外交部官員透露，日韓政府原就雙方領袖在G7峰會進行場邊會談，暫定達成協議，但後來日方以南韓將於15日在日本竹島（南韓稱獨島）海域進行例行訓練為由，取消會談。

南韓自1986年起，每年都在獨島進行演習，去年起更名為「東海領土守護演習」。日韓長期以來就該島的主權爭議不斷，報導引述南韓外交部官稱，日方以南韓定期舉行演習為由取消雙邊會談，令人遺憾。

日本內閣官房長官加藤勝信則表示，報導完全不是事實，已向南韓方面提出抗議；他表示，是因行程上的安排才沒有舉行日韓領袖會談。

G7峰會13日落幕，南韓總統文在寅離開英國前在網上發文表示，對未能舉行韓日雙邊會談感遺憾。日本首相菅義偉則稱，G7峰會期間文在寅曾過來問候，「為了不失禮寒暄了幾句」。