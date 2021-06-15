拜登、厄多安北約「撞拳」互動熱切 兩國歧見未解

拜登（右）14日在北約峰會進行到段落時，主動走向坐在座位上的厄多安，伸出右拳向對方打招呼。（美聯社）

土耳其總統厄多安、美國 總統拜登 14日在北大西洋公約組織（NATO）高峰會「撞拳」熱切互動。但是45分鐘會談後，是否擱置雙邊關係中的諸多麻煩事，兩邊都沒有這麼說。

中央社報導，土耳其的電視台晚間都不斷播放北大西洋公約組織高峰會期間會場中一段20幾秒畫面：峰會進行到段落時，戴著黑色口罩的拜登隻身走向當時坐在座位上的厄多安。對方還來不及起身，拜登就傾身伸出緊握的右拳向對方打招呼。厄多安一邊起身一邊舉拳回禮，笑容全寫在他沒有戴口罩的臉上。

拜登走向坐在座位上的厄多安，厄多安一邊起身一邊舉拳回禮。（美聯社）

從國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）播出的畫面可以看到，沒有傳譯在身旁的拜登透過厄多安幕僚進行翻譯，兩人寒暄時肢體互動不少。他們幾乎沒有保持距離面向對方站立，拜登右手輕拍厄多安腰際，厄多安則順勢用左手拍了拍對方右臂。土耳其外交部長和國防部長站在厄多安後方仔細聆聽拜登談話。

拜登（右）14日在北約峰會進行到段落時，主動走向坐在座位上的厄多安，伸出右拳向對方打招呼，厄多安一邊起身一邊舉拳回禮，笑容全寫在他沒有戴口罩的臉上。（美聯社）

北約軍事兩強間的棘手議題不勝枚舉，與厄多安私交不錯的美國前總統川普卸任後，這可能是土、美高層互動時難得一見的輕鬆場面。「撞拳」之誼就發生在拜登上任後與厄多安首場面對面會談前一刻。拜登突如其來之舉是為會談暖場，還是先禮後兵？

而拜登先禮後兵已有前例。他上任3個月後，厄多安於4月23日終於跟他通上電話，沒想到卻是拜登預告，隔天亞美尼亞大屠殺106周年紀念聲明中會定調事件為「種族滅絕」，直接踩土耳其痛腳。

這件事讓厄多安耿耿於懷。「艾拜會」之前約兩周，他終於在專訪中一吐怨氣說：「兩國緊張原因何在，就是所謂亞美尼亞種族滅絕...擁護亞美尼亞之外，你們都沒有其他問題要處理了嗎？」厄多安啟程赴布魯塞爾前在國內公開表明，會談時將就拜登承認亞美尼亞大屠殺為種族滅絕一事，向對方表達反對之意。

45分鐘「艾拜會」結束後，厄多安說他跟拜登進行了「成果豐碩而且真誠的」會談；拜登則用「非常好的會談」來形容。

不過在會後記者會中，厄多安坦言，兩位領導人沒有找出克服S-400防空飛彈系統這項兩國重大歧見的辦法。 厄多安說：「我們對S-400的想法跟之前一樣，我向拜登先生重申了相同的想法。」土耳其採購俄羅斯S-400防空飛彈系統而遭華府 制裁，甚至因此被踢出F-35匿蹤戰鬥機開發計畫。

厄多安說他也向拜登表達，希望美國結束支持敘利亞庫德族民兵團體的要求。另外，土耳其已經提出在北約從阿富汗撤軍後，由安卡拉營運喀布爾機場並且負責維安。厄多安說他向拜登表達了希望華府支持的立場。

厄多安和拜登在國際舞臺上多次交手，但是兩人過去關係不算和睦。2020年初美國民主黨總統候選人拜登批評土耳其人權紀錄時還稱厄多安為「獨裁者」，甚至矢言支持土耳其反對陣營推翻厄多安。

拜登過去賞的排頭讓厄多安「點滴在心頭」，但是對華府關係必須突破卻是政治現實。不管面對國內反對人士或全球投資人的時候，厄多安都必須證明土、美關係正在改善。