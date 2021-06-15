瑞典智庫：擁核國擴大彈藥庫 全球核彈數不減反增

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）14日公布年度報告，表示擁核國家致力更新、有時甚至擴大核武庫的同時，從1990年代初以來所見核彈 數下降趨勢開始停滯，並出現增加跡象。

斯德哥爾摩國際和平研究所估算，2021年初，美國 、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列、北韓等擁核國的核彈數共計1萬3080枚，略少於前一年的1萬3400枚。但相關數字包含待拆解的汰除彈頭，若不計入待汰除彈頭數目，核武彈藥庫總數反而是從9380枚增加到9620枚。

報告表示，同時，部署於作戰部隊的核武數目也從3720枚增加到3825枚，其中約2000枚處於高度作戰警戒狀態，意即數分鐘內即可發射。

SIPRI高級研究員克里斯登森（Hans Kristensen）指出：「全世界各地以及所有核武國家都有非常可觀的核武現代化計畫。」擁核國似乎也提高核武在其軍事戰略中的重要性。

克里斯登森表示，這樣的改變在美俄身上都可以看到，美俄擁有全球逾九成核武，兩國在國安策略上愈來愈重視核武。兩國雖持續淘汰老舊核彈頭，簽訂的「新戰略武器裁減條約」也在今年初再延長5年，但2021年初兩國「作戰部署」的核彈頭都比前一年多約50枚。克里斯登森說：「我想拜登 政府相當清楚地暗示，川普時代大幅投入核現代化計畫會持續下去。」