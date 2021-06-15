向俄羅斯示好？北約不在歐洲部署陸基核飛彈

北約組織14日舉行峰會，北約祕書長史托騰伯格前一天接受美媒訪問時，表示會繼續建軍行動並採取廣泛措施以對抗俄羅斯 的威脅，但目前並無計畫部署新的陸基核飛彈。有另有消息指出，北約峰會後發表的聯合聲明將提及不在歐洲部署陸基核飛彈，疑似向俄方示好。

史托騰伯格表示，北約無計畫部署新的陸基核飛彈，但會透過加強空中及飛彈防禦能力、推動軍控措施來回應俄國的新擴軍行動，包括核武。

而據美國 「防務新聞」(Defense News)援引一名美國和一名歐洲官員指出，北約成員國在俄美峰會前夕可能反對聯盟在歐洲部署陸基核飛彈。據報導，北約峰會後的公報草案將包含這樣相關條款，被視為緩和與俄羅斯緊張關係的方式，並為16日於日內瓦舉行的美俄峰會對話打下基礎。

未來歐陸各國禁止部署陸基核彈若成為正式禁令，拜登 雖然會受到國內抑制核武派輿論支持，但將會招致美國國會中提倡核武威懾的鷹派勢力反對。分析也認為，若美國放棄在歐洲部署陸基核飛彈，將失去對俄談判籌碼。另一方面，俄羅斯官媒上周報導，總統普亭將在美俄峰會提出暫停在歐洲部署陸基中程及短程飛彈；不過，北約指俄方已部署SSC8陸基巡弋飛彈，令美俄「中程飛彈條約」破裂。