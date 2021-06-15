緬甸法院開審翁山蘇姬 控她貪汙…最重關15年

緬甸民選政府領袖翁山蘇姬被控多罪。（路透資料照片）

緬甸 民選政府領袖翁山蘇姬 今年2月遭軍方奪權後，被控多項罪名，法院今起開始審理，最大城市仰光有反對軍政府的示威。同時，聯合國人權事務高級專員批評軍政府使用致命武力攻擊示威群眾，軍方加以反駁。

路透報導，75歲的翁山蘇姬今天將因多項指控受審，包括違反防疫規定舉辦選舉造勢、違法持有無線電對講機、違反「政府機密法」等，翁山蘇姬的代表律師預期這一場審判會持續到7月26日，且可能被判超過10年牢獄之災。翁山蘇姬還面臨其他更嚴重的控罪，包括從仰光省前省長手中收受60萬美元和11.4公斤黃金等。根據相關法條，一旦被定罪，最多可判15年有期徒刑。律師團隊否認她有任何不當行為，首席律師金蒙紹還說，最近一波貪腐指控「很荒謬」。

翁山蘇姬被控多項罪名，法院14日起開始審理，最大城市仰光有反對軍政府的示威。(路透)

此外，據報導，緬甸疫苗接種計畫負責人塔塔林博士（Htar Htar Lin）10日和其他11名醫生遭軍政府逮捕，被指與反政府地下組織、民間成立「民族團結政府」合作，面臨叛國罪指控。美國 人權醫師協會譴責，軍政府為了鞏固政權，不惜一切代價犧牲民眾的健康。

人權團體「緬甸援助政治犯協會」表示，緬甸安全部隊自政變以來，已在鎮壓示威的過程中殺害至少862人。但軍政府認為這個數字有問題。