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日韓領袖G7場邊會晤 「很高興見面」關係未解凍

編譯中心／綜合13日電
南韓總統文在寅（左五）12日和日本首相菅義偉（右二）在G7有短暫的場邊互動，這是他倆首度當面對話。（美聯社）
南韓總統文在寅（左五）12日和日本首相菅義偉（右二）在G7有短暫的場邊互動，這是他倆首度當面對話。（美聯社）

受邀參與G7峰會的南韓總統文在寅，12日跟日本首相菅義偉進行非常短暫場邊互動，是兩位領袖首度面對面交談，文在寅與菅義偉都表示，很高興與對方見面。日本電視台報導，外務省官員說，日韓關係正因為對前慰安婦的賠償判決及前徵用工訴訟等問題持續對立，「這次沒必要舉辦日韓領袖會談」，因此預料這次很可能不會舉辦G7場外的日韓領袖會談。

七大工業國集團（G7）峰會正在英格蘭康瓦爾（Cornwall）舉行，而自近年關係降至冰點、自2019年後便不曾舉辦領袖會晤的日韓兩國，也藉此機會會面。NHK報導，南韓總統府表示，受邀參與G7峰會的文在寅，已在當地時間12日跟菅義偉短暫互動交談。這是菅義偉上任首相後與文在寅首度面對面交談。

南韓總統文在寅受邀參與G7峰會。（美聯社）
南韓總統文在寅受邀參與G7峰會。（美聯社）
日本首相菅義偉出席G7峰會。（ 路透）
日本首相菅義偉出席G7峰會。（ 路透）

南韓總統府表示，日韓領袖是在12日一場包括南韓在內的討論會前，在場邊短暫交談。

菅義偉2020年9月接任首相以來，曾跟文在寅透過電話和視訊會議進行交流，但兩人真正面對面交談，則是因為這次G7場邊「偶遇」。日韓領導人上次面對面的會談，要追溯到2019年12月的日中韓3國峰會，當時文在寅與日本前首相安倍出席會議。 

隨同菅義偉前往英國的日本內閣官房副長官岡田直樹，向隨行日本記者團表示，聽說是文在寅走近菅義偉，兩人進行非常短暫且簡單的致意。時事通信社報導，文在寅走近菅義偉後，兩人簡單交談；南韓總統府表示，兩人相互致意，表示很高興見到對方。

日韓因慰安婦相關議題，雙邊關係墜入冰點。日媒報導，日本政府並不打算在兩人停留英國期間舉行正式會晤，因為雙方歧見未解，南韓不可能有正面回應。 對於亟欲重振同盟關係、推動多邊主義的美國拜登政府來說，日韓兩國的不對盤，恐對於對抗中國在印太區域擴張及來自北韓的核威脅，造成一大隱憂。

文在寅 菅義偉 南韓

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