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英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯

編譯中心／綜合13日電
馬克宏（左）表示，只要英國遵守和歐盟簽訂的分手協議，他就願意重新啟動兩國關係。（路透）
馬克宏（左）表示，只要英國遵守和歐盟簽訂的分手協議，他就願意重新啟動兩國關係。（路透）

英國首相強生與法國總統馬克宏在七大工業國集團（G7）高峰會後舉行雙邊會面，不過雙方為了英國脫歐協議中的北愛爾蘭問題，意見相左而互相指責。馬克宏表示北愛不屬於英國，強生則指責此言論「冒犯」。

香港信報報導，英國在今年正式脫歐後，屬於英國的北愛爾蘭與屬於歐盟的愛爾蘭之間沒有硬邊境關卡，但脫歐協議中的 「北愛爾蘭議定書」，讓北愛在英國脫歐後，同時留在英國關稅領域及歐洲單一市場，但造成北愛與英國其他地區出現邊界管制。

強生呼籲歐盟擴大彈性，將英國其他地區對北愛的貿易鬆綁。強生則質問馬克宏，若法國圖盧茲的香腸不能在巴黎市場出售，他會如何處理。據媒體報導，當時馬克宏說「北愛不是英國領土的一部分」，引起英國人譁然與憤怒。英國外相拉布在BBC一個節目上憤怒表示：「在卡比斯灣（G7峰會會場）的一些歐盟人物，多月來及多年來將北愛當作一個獨立國家，那是錯誤的。」

馬克宏後來表示，強生用香腸作為譬喻是不恰當的；他並向記者表示，香腸爭論應該停止，法國從未質疑英國的主權尊嚴。

英國表示，「北愛議定書」無法維持目前的形式，因為這會打亂北愛的日用品供應。強生已單方面延遲執行部分條款，包括檢查由本土運往北愛的凍肉例如香腸，指這會影響北愛的食品供應。

馬克宏則表示，只要英國遵守和歐盟簽訂的分手協議，他就願意重新啟動兩國關係。歐盟執委會主席范德賴恩也呼籲英國遵守脫歐協議。

英國 馬克宏 脫歐

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