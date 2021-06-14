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亞塞拜然還戰俘 換亞美尼亞「布雷圖」 關係回溫

編譯中心／綜合13日電
亞塞拜然12日送還15名戰俘，換取亞美尼亞交出納卡部分地區的地雷圖。圖為一名納卡居民在兩國軍事衝突後留下的砲彈附近牧牛。（路透資料照片）
亞塞拜然12日送還15名戰俘，換取亞美尼亞交出納卡部分地區的地雷圖。圖為一名納卡居民在兩國軍事衝突後留下的砲彈附近牧牛。（路透資料照片）

高加索國家亞塞拜然與亞美尼亞去年9月為了納卡地區交火，造成約6000人喪命。在喬治亞、美國和歐盟等居中斡旋下，亞塞拜然12日送還15名戰俘，換取亞美尼亞交出納卡部分地區的地雷布置地圖。外界認為這次交易有助兩國恢復互信，有利地區穩定。

路透報導，亞塞拜然去年9月與亞美尼亞交火6周，雖然雙方自去年11月停火，但亞美尼亞留在交戰區一帶的地雷造成亞塞拜然7名士兵、18名平民死亡，還有110人受傷。

亞塞拜然外交部12日聲明，交還15名被拘押的亞美尼亞人，換取亞美尼亞割讓區阿格達姆內，涉及9.7萬個地雷的地圖。亞美尼亞總理帕辛揚12日表示，已透過俄羅斯外交部長拉夫羅夫把地圖交給亞塞拜然。

亞塞拜然感謝美國國務卿布林肯、歐洲理事會主席米歇爾、歐洲安全與合作組織（OSCE）輪任主席國瑞典的參與磋商。布林肯表示歡迎，希望此事可為日後合作奠下基礎。

據報導，兩國上月一度關係再次緊張，亞美尼亞指控亞塞拜然軍隊越過邊境，包圍兩國共有的湖泊。帕辛揚當時請俄羅斯總統普亭出兵幫助，俄國則表示會協助兩國畫分界線。隨後，亞塞拜然與亞美尼亞表示將開會商議疆界。

美國 布林肯 俄羅斯

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