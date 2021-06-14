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東芝爆勾結日本官員打壓外資 日相傳「口頭鼓勵」

編譯中心／綜合13日電

日本工業巨擘東芝近日爆出企業管治醜聞，由公司最大股東委託進行的調查，揭發東芝管理層於去年7月股東大會前曾與日本經濟產業省官員「勾結」，打壓外資股東以阻止行使決議權。事件牽涉當時任職內閣官房長官的現任首相菅義偉，在日本政商界引起嘩然；東芝13日宣布2名獨董及2名高層將會退任。分析指出，事件將嚴重損害外資對日本企業及政府的信心。

去年7月股東大會上，東芝多個外資股東突然無法行使決議權，作為大股東的新加坡對沖基金Effissimo Capital Management於是要求委託外部律師進行調查。調查發現，東芝時任社長車谷暢昭因為與激進投資者對立加劇，因此請求日本經產省協助對部分外資股東施壓，要求他們不要阻礙東芝管理層決策。

調查指出，菅義偉去年與東芝高層加茂正治會面時，曾口頭鼓勵對投資者施加壓力，包括警告使用規管外資的法例收回相關股份，但菅義偉否認這項指控。

這份報告轟動日本政商界，不少外資投資者也表示震怒。全球兩大股東顧問服務機構「機構股東服務」（ISS）和Glass Lewis日前分別發聲明，呼籲股東在6月25日舉行的股東大會上，投票反對重新任命東芝董事長永山治和公司提名的4名董事會成員。東芝4名外籍獨董也要求改組董事會。

面對主要股東龐大壓力，東芝選擇屈服，宣布修改新董事會提名名單，兩名被調查報告點名批評的獨立董事決定退任，高層加茂正治及副社長豐原正恭卸任。

東芝作為日本主要核能及國防工業巨頭，與日本政府關係密切，不少業務亦受到當局嚴密管控。不過2017年東芝爆出會計醜聞，加上受美國核電業務大規模減值打擊，不得不尋求海外投資者大量注資，導致多家激進投資者成功入股，目前持股累計估計達25%。

日本 投資 菅義偉

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