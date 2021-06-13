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金正恩再批南韓文化「K-Pop如惡性腫瘤」 重申加強軍力

編譯中心／綜合12日電
金正恩痛批南韓流行音樂K-Pop是「惡性腫瘤」。（路透）
金正恩痛批南韓流行音樂K-Pop是「惡性腫瘤」。（路透）

南韓流行文化在全世界吸粉後，現正挺進堪稱「最後邊疆」的北韓，為此北韓國家領導人金正恩發動新一輪文化戰爭，痛批南韓流行音樂K-Pop是「惡性腫瘤」。另據官媒報導，金正恩主持中央軍事委員會會議，並呼籲強化軍事力量。

紐時指出，南韓流行文化在北韓的影響力日益增強，金正恩批評K-Pop腐化年輕人的「服裝、髮型、言談與行為」。官媒則警告，如果任令K-pop猖獗地發展下去，將讓北韓「如一堵軟牆崩塌」。

根據報導，最近幾個月以來，金正恩或官媒幾乎天天在罵「反社會主義與非社會主義」影響力正在國內傳播，尤其是從中國走私進去的南韓電影、韓劇與K-pop影像。金正恩為試圖恢復控制，特別下令政府根絕南韓文化入侵，官方同時加強相關的嚴刑峻罰，像收看或持有南韓娛樂的人將被處以5到15年的勞改。

紐時認為，此時正值北韓經濟困難重重，跟西方國家的外交又陷入停滯，可能令年輕人更樂於接受外部影響，對於金正恩牢固掌控的社會形成挑戰。

經營K-pop走私網的脫北者鄭光日指出，北韓年輕人覺得他們又不欠金正恩什麼，「如果金正恩不想失去家族王朝統治的未來基礎，就必須重申他對年輕人的意識型態控制」。

此外，北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩11日主持中央軍事委員會會議，要求對「近來快速變化」的朝鮮半島局勢維持「高度警戒態勢」；會中並處理了部分軍官免職、調動或新近派任等組織問題。

據報導，金正恩在會上提出一些「重大任務」，使「整體國防工作出現新的轉變」，但報導並未加以詳細說明。北韓執政的勞動黨中央委員會計畫在6月稍後召開全會。

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