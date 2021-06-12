衣索比亞爆內戰 35萬人陷「災難級」饑荒

聯合國報告指因為戰亂連鎖效應，衣索比亞泰格瑞地區正出現饑荒危機。圖為今年3月，該區一群因衝突失去家園的居民輪候糧食救濟。（路透資料照片）

聯合國 發表報告，指東非衣索比亞北部泰格瑞地區（Tigray）因戰亂導致人民流徙，連同鄰近的阿姆哈拉省（Amhara）與阿法爾省（Afar region），約35萬人已陷入饑荒，另數百萬人瀕於挨餓，正邁向「大饑荒」。美國 和歐盟 呼籲國際社會介入協助。

路透報導，「綜合糧食安全等級分類警報」將糧食不安全情况分為5級，聯合國周四報告顯示，迄5月當地61%人口、即約550萬人正面對高度嚴重的糧食不安全。其中310萬人處於第3級「危機」、210萬人處於第4級「緊急」，35萬人處於第5級「災難」，包括泰格瑞地區，他們在挨飢抵餓。聯合國兒童基金會昨日警告，當地3萬名兒童可能會餓死。

衣索比亞政府軍去年11月和泰格瑞省前執政黨泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）爆發內戰。這些暴力衝突已導致數千名平民死亡，迫使超過200萬人離開他們位於山區的家園。

衣索比亞國家防災備災委員會負責人卡薩指控TPLF攻擊援助車隊。他在記者會上說：「我們沒有任何食物短缺。」

衣國外交部表示，中央政府正向泰格瑞地區提供糧食救濟並支援當地農民，當地不會在出現像1984至85年間的大饑荒。