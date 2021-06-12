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南韓選出最年輕黨魁 36歲李俊錫明年問鼎總統大位

編譯中心╱綜合11日電
李俊錫11日成為南韓最大在野黨史上最年輕的黨魁後揮舞黨旗。（路透）
李俊錫11日成為南韓最大在野黨史上最年輕的黨魁後揮舞黨旗。（路透）

韓聯社報導，南韓最大在野黨國民力量黨11日舉行黨員大會，現年36歲的李俊錫以43.8%的得票率當選黨魁，這是南韓憲政史上的執政黨及最大在野黨首次選出30多歲的黨魁，他將代表黨參選明年3月總統選舉。前議員羅卿瑗以37.1%得票率排名第二。

李俊錫僅在黨員投票中以37.4%的得票率落後於羅卿瑗（40.9%），在針對普通民眾進行的民調中以58.8%的得票率享有壓倒性優勢。

分析認為，保守派選民認為只有滿足對世代交替和適應時代變化的要求，才能在明年大選中輪替政權，這一投票策略是李俊錫當選的決定性因素。李俊錫從未當選國會議員，卻力壓黨內重量級人士當選黨魁，這被認為是南韓政治歷史的一大意外事件。

活躍於南韓綜藝節目的36歲新創企業家李俊錫，將代表黨參選明年3月總統選舉，挑戰執政黨，李俊錫在當選演說中表示：「我們最大的任務就是贏得總統選舉。」李俊錫誓言終結南韓數十年來分化、惡毒的政治環境。

李俊錫畢業於美國哈佛大學，在創立一款手機學習應用程式（App）後，2011年，受到時任總統朴槿惠賞識，擔任新國家黨（後改名為「自由南韓黨」）的緊急改革小組委員，踏上從政之路。朴槿惠後來捲入濫用親信的醜聞，他公開表示支持彈劾朴槿惠，同時退出新國家黨。

從未擔任公職的李俊錫以黑馬之姿當選，顯示在不少南韓人認為政治領袖虛偽和無能，對於政治日益不滿下，年輕和中間選民漸漸成為關鍵族群。

南韓房價飆漲失控，國內貧富差距擴大，造成文在寅民調支持率跌到歷史低點，今年4月舉行的主要地方首長選舉，執政黨也落敗。

李俊錫走溫和路線，在辯論時，比聚焦在負面選舉的政壇老手，展現更多邏輯性和合理性主張。他的那些建制派對手無法提出替代政策，或擺脫不了舊有的菁英形象。

自認中間選民的35歲建築師李泰宇（Lee Tae-woo）說：「他的勝出是對建制派政治人物的一記警鐘。」「李俊錫可以採取更具彈性方式，而不會陷入老舊意識形態陷阱，我希望大老可以接受他的領導，共同致力改變。」

南韓 投票 民調

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